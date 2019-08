Voor veel buurtbewoners in Peelo is er maar één dader

Het begint te schemeren in de Assense wijk Peelo en nu het politielint weg is en de tv-camera’s opgeruimd worden, treedt langzaam het grote zwijgen in. De luifels gaan naar beneden, de deuren op slot. Met haar meanderende straten, gezinsauto’s, en rijtjeshuizen met schuin dak en hier-en-daar een zonnepaneel voelt het deze zaterdagavond als elke andere woonwijk in Nederland.

Maar sinds zaterdagmiddag 12.50 uur is hier veel veranderd.

Weinigen die gezien hebben wat er zich toen afspeelde in het speeltuintje aan de Iemstukken, een grasveldje met klimrek, glijbaan, schommel en voetbaldoeltjes. Velen die verhalen gehoord hebben. Vrijwel niemand die er met naam en toenaam over wil praten.

Zeker is dit: er is één dode man, vijf mannen zijn opgepakt door de politie op verdenking van betrokkenheid bij zijn dood. Om tien vóór een kreeg de politie een melding dat er een zedenmisdrijf gepleegd zou zijn met een vierjarig meisje in het speeltuintje – een grasveld met een schommel, twee voetbaldoeltjes en een glijbaan. Toen ze arriveerden, lag de 32-jarige man uit Assen al dood op het voetpad naast de schommel. De politie onderzoekt nu zowel het vermeende zedenmisdrijf als de dood van de man.

‘Typisch Nederland’

Voor veel buurtbewoners is er maar één dader: de man die het meisje zou hebben willen betasten. En er zijn vijf mannen die „deden wat iedereen zou doen”, door sommigen zelfs „helden” worden genoemd. Evenveel gezinnen zijn volgens hen nu „slachtoffer”. „Die zitten het hele weekend in de stress of hun vader thuiskomt”, zegt een omwonende. Eén van de mannen die vastzit is de vader van het meisje.

Eigenrichting? Welnee, zegt een man in een wit shirt, leunend tegen zijn tuinhekje. „Aan kinderen zitten mag volgens de wet toch ook niet?” Het gevoel dat de vijf mannen die nu vastzitten het goede hebben gedaan en straks gestraft worden – „typisch Nederland”, zeggen meerdere buurtbewoners – is wat zaterdagavond overheerst.

Onrecht, en tegelijkertijd recht, want de vermeende pedofiel is dood. „Ik heb echt geen medelijden”, zegt één vrouw tegen drie anderen, leunend tegen een geparkeerde auto.

Het past in een houding die in Nederland vaker lijkt voor te komen: (seksueel) geweld tegen kinderen legitimeert het heft in eigen hand nemen en daarmee de wet negeren. Je zag het ook bij de felle protesten in Leiden toen bleek dat de veroordeelde zedendeliquent Benno L. in een buurt was komen wonen. En je leest het in enthousiaste reacties op de actie van de buurtbewoners zaterdag op internet.

Lees ook: In Amersfoort was eerder onrust over de huisvesting van een veroordeelde pedoseksueel

Verschillende verhalen

De gearresteerde mannen deden volgens buurtbewoners wat ze roemen aan de wijk: op elkaar en elkaars kinderen letten. In de loop van de avond, als het speeltuintje allang weer toegankelijk is maar geen kind er speelt, praten enkele buurtbewoners na op straat. Een groepje vrouwen zegt: „Iedereen in deze buurt helpt elkaar. Dat is vandaag gebleken.” Volgens hen zou er ’s ochtends al een melding over een vermeende pedofiel geweest zijn in de buurtapp van Pittelo, een andere wijk in Assen een paar kilometer verderop.

En ook in de éigen buurtapp worden soms meldingen gemaakt, als buurtbewoners een man zien lopen die ze niet herkennen. „Dan is het al gauw: dat is vast een pedo,” zegt een van de vrouwen. Een half jaar geleden gingen er al verhalen over een vermeende pedofiel die soms door de buurt fietste. En zaterdagochtend hadden buurtbewoners de man ook al opgemerkt in het speeltuintje. „Mijn kinderen hadden hem ook gezien.”

Lees ook: Amper beleid bij forse groei buurtpreventie door burgers

Over wat er daarna gebeurde, verschillen de verhalen. Volgens de een zou de man het meisje al hebben betast, volgens de ander maakte hij aanstalten daartoe en was het meisje al uitgekleed. De man in het witte shirt zegt het te weten. „De vader zag zijn dochtertje met die man. Hij riep hem tot de orde en kreeg een klap.” Daarop zouden vanuit twee tuinen in totaal vier mannen het speeltuintje ingestormd zijn en de vermeende dader, die probeerde te vluchten, op de grond hebben gewerkt. Verhalen over een kinderfeestje kloppen niet: dat was er wel, maar had niks met het incident te maken.

De vader zou de man één harde klap gegeven hebben. „Ik kende die jongen via-via, hij komt niet uit Peelo maar wel uit Assen. Hij heeft een harde klap op zijn hoofd gehad en werd toen onwel”, zegt de man in het witte shirt, terwijl zijn dochter langs loopt. Hij zegt de kleding van het meisje nog de hele middag in het speeltuintje gezien te hebben – de politie wil lopende het onderzoek niks zeggen over „wat op het plaats delict is gevonden en meegenomen”.

Zo werd op een zonnige zaterdagmiddag de rust verstoord die volgens bewoners de buurt kenmerkt.

De 15-jarige Joël en zijn 16-jarige vriend Rick zeggen: „Soms staat er een struik in de brand, dan komt de brandweer. Verder gebeurt hier nooit wat.” Een buurtbewoner die net komt aanfietsen noemt de kindvriendelijkheid. „Veel speeltuintjes, iedereen let altijd op elkaar.”

Juist daarom vreest hij voor de „giga-impact op onze buurt”. Zijn kinderen stuurt hij voorlopig niet meer naar het speeltuintje. Twee vrouwen staan daar wat te babbelen en zeggen: „Het voelt wel ongemakkelijk om hier nu te staan”. Een groepje kinderen kijkt of ze bloed kunnen zien, maar dat ligt er niet. De man op de fiets zag het zelf allemaal niet gebeuren. „Ik hoorde de sirenes, en daarna de verhalen.”