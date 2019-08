Tientallen aanhoudingen bij protesten Hongkong

De politie van Hongkong heeft op zondagochtend lokale tijd bekendgemaakt dat er 29 demonstranten zijn opgepakt nadat de protesten opnieuw waren verhevigd, na een week van relatieve rust. Dat meldt persbureau Reuters.

Een aangekondigde protestmars zaterdagmiddag liep uit op ongeregeldheden, waarbij demonstranten met stenen en molotovcocktails gooiden. De politie reageerde hierop met traangas, wat het al ruim een week niet gebruikt zou hebben bij de protesten. Verschillende metrostations werden gesloten en restaurants evacueerden klanten.

De demonstranten trokken ook straatverlichting met camera’s omver, die zij als een surveillancemiddel beschouwen.

Dialoog

De protesten in Hongkong, die begonnen naar aanleiding van een wetsvoorstel voor uitlevering aan China, gaan de twaalfde week in. Afgelopen dinsdag heeft Carrie Lam, de leider van Hongkong, in een persconferentie aangegeven de dialoog aan te willen gaan. De uitleveringswet is zolang geparkeerd, maar is nog niet ingetrokken.

Voor zondag staan er nieuwe protesten gepland. In de komende weken zouden demonstranen ook opnieuw bij het vliegveld willen protesteren, schrijft de South China Morning Post. Eerder tijdens de protesten moesten op de luchthaven tientallen vluchten geannuleerd worden omdat demonstranten de aankomsthal hadden bezet.aanhod