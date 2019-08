Rohingya eisen meer rechten, tweede poging tot repatriëring mislukt

Duizenden Rohingya protesteren zondag in een vluchtelingenkamp in Bangladesh voor meer burgerrechten en veiligheid in Myanmar. Dat meldt persbureau AP. De vluchtelingen weigerden eerder deze week terug te keren omdat ze in Myanmar worden behandeld als tweederangsburgers. Donderdag mislukte een tweede poging om duizenden Rohingya te laten repatriëren. Het is deze zondag precies twee jaar geleden dat de exodus van de moslimminderheid uit Myanmar op gang kwam.

In het vluchtelingenkamp Kutupalong in het zuiden van Bangladesh vlak bij de grens met Myanmar kwamen zondagochtend zeker drieduizend Rohingya bijeen om meer rechten te eisen. Een deel van hen droeg borden met teksten als „nooit meer” en „herstel ons burgerschap”. Een van de organisatoren van de demonstratie zei tegen AP: „We willen de wereld duidelijk maken dat we onze rechten terug willen, we willen ons burgerschap terug en onze huizen en land. Myanmar is ons land.”

Vrijwillige terugkeer

De repatriëring is gebaseerd op een akkoord dat Bangladesh en Myanmar in oktober bereikten. Bangladesh zou de terugkeer regelen, Myanmar zou de vluchtelingen ontvangen. De terugkeer zou alleen plaatsvinden op vrijwillige basis. De eerste repatriëring in november mislukte. De Rohingya willen pas terugkeren als ze volledige burgerrechten krijgen en ze bij terugkomst geen gevaar meer lopen. Myanmar weigert de eis voor meer rechten in te willigen.

In Bangladesh leven meer dan een miljoen Rohingya. Ze zijn twee jaar geleden Myanmar ontvlucht uit angst voor het geweld van het regeringsleger. Het leger trad keihard op als reactie op aanvallen van Rohingya-rebellen. De Verenigde Naties noemden het optreden van het leger „een schoolvoorbeeld van etnische zuivering”. De legertop is volgens de VN verantwoordelijk voor meerdere oorlogsmisdrijven en misdaden tegen de mensheid met een „genocidale intentie”. Myanmar ontkent dat het leger mensenrechten heeft geschonden. Bij spanningen tussen de islamitische Rohingya en de boeddhistische meerderheid in het noorden van Myanmar vielen ruim tienduizend doden.