Britse prins Andrew: contact met Epstein na veroordeling was een fout

De Britse prins Andrew heeft het een ‘fout’ genoemd dat hij nog contact heeft gehad met Jeffrey Epstein, ook nadat de miljardair in 2008 al was veroordeeld voor seksueel misbruik. Dat heeft de zoon van koningin Elizabeth zaterdag in een verklaring geschreven, meldt de BBC.

In 2010 kwam Epstein, die zich onlangs in zijn cel suïcideerde, vrij nadat hij was veroordeeld voor seksueel misbruik. Andrew onderhield ook na die veroordeling nog contact met de Amerikaanse multimiljonair, maar dat was nooit meer dan eens of twee keer per jaar, schrijft de prins. De verklaring is opmerkelijk, omdat het Britse paleis en leden van de koninklijke familie zelden commentaar geven over hun privéleven.

Andrew, broer van kroonprins Charles, kwam recent opnieuw onder vuur te liggen over zijn contacten met Epstein. Aanleiding voor de ophef was een video uit 2010 in handen van de Britse tabloid The Daily Mail waarin is te zien hoe de prins in de deuropening van een van Epsteins woningen een jonge vrouw uitzwaait.

In de verklaring laat de prins weten dat hij nooit getuige is geweest van crimineel gedrag door Epstein en daar ook nooit vermoedens van heeft gehad: „Tijdens de beperkte tijd die ik met hem doorbracht, ben ik nooit getuige geweest van gedrag dat vervolgens leidde tot zijn arrestatie.” De twee ontmoetten elkaar in 1999, volgens Andrew verbleef hij sindsdien een aantal keer in Epsteins verschillende woningen. Van Epstein is bekend dat hij goed contact onderhield met onder andere de huidige president Donald Trump en oud-president Bill Clinton.

Onderzoek voortgezet

Begin deze maand maakte de miljardair een eind aan zijn leven waarmee hij vervolging voorkwam. Epstein hing een levenslange celstraf boven het hoofd voor mensenhandel en het misbruik van tientallen jonge meisjes.

Voor het misbruik dat hij tussen 2005 en 2007 pleegde, sloot Epstein destijds een gunstige deal met justitie waardoor hij maar dertien maanden celstraf uit moest zitten. De zaak werd in de Verenigde Staten gezien als een vorm van klassenjustitie. Het huidige Amerikaanse strafrechtelijk onderzoek naar Epstein wordt ondanks zijn dood voortgezet.

