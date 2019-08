Politie laat vijf verdachten Assen vrij

De vijf mannen die zaterdag in Assen zijn aangehouden na de dood van een 32-jarige man in een speeltuin zijn weer vrij. Volgens de politie is niet gebleken dat de vijf het slachtoffer hebben mishandeld. De mannen blijven wel verdacht van betrokkenheid bij zijn dood.

Zaterdagmiddag werd melding gedaan van een zedendelict met een 4-jarig meisje in de wijk Peelo. De politie laat in een persbericht weten dat de vader van het meisje de 32-jarige man die daarvan verdacht wordt daarop heeft aangesproken en vervolgens probeerde tegen te houden, omdat hij weg wilde rijden op zijn fiets.

Bij een worsteling tussen beiden kwamen ze volgens de politie ten val. Vier omstanders schoten te hulp en samen hielden ze de man vast in afwachting van de komst van de politie. De man bleek later overleden. Hoe is nog niet duidelijk.

In het onderzoek naar het overlijden van de man zal maandag sectie plaatsvinden door de patholoog bij het NFI. Ook het onderzoek naar het mogelijke zedendelict gaat verder.

Het incident zorgde voor veel commotie in de Drentse hoofdstad. Er was zondag nog zichtbaar meer politie aanwezig in de wijk Peelo en ook de gemeente was actief met welzijnswerkers. Zaterdagmiddag had burgemeester Marco Out de wijk al bezocht. Hij zei na zijn bezoek dat het incident veel impact had en waarschuwde voor wilde speculaties over de toedracht.