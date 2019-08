Opnieuw journalist gedood in Mexico

In Mexico is opnieuw een journalist om het leven gebracht. Het lichaam van een 42-jarige hoofdredacteur van een lokale nieuwssite werd zaterdagmiddag aangetroffen. Nevith Condes Jaramillo werd meermaals gestoken, meldt persbureau AFP zondag.

Jaramillo werd dood aangetroffen in de regio Tejupilco, op ongeveer 120 kilometer van Mexico-Stad. In de regio vindt veel criminaliteit door bendes plaats. De autoriteiten hebben verder geen details over de dood van de journalist, verbonden aan nieuwssite El observatorio del sur (The observatory of the south), vrijgegeven.

Volgens het Spaanstalige nieuwsblad El País werd Jaramillo de afgelopen weken bedreigd, maar had hij geen politiebescherming gekregen. Ook vorig jaar werd hij meermaals bedreigd. Onderzoek moet nog uitwijzen of zijn dood gelinkt is aan Jaramillo’s werk. De verslaggever hield zich onder meer bezig met criminaliteit en fraude binnen de politie in de regio.

Tiende slachtoffer

Jaramillo is de tiende journalist die dit jaar in Mexico om het leven is gebracht. Volgens de organisatie Reporters Without Borders werden in 2019 tot nu toe wereldwijd 27 verslaggevers gedood. Begin deze maand werden binnen dezelfde week drie journalisten gedood. Hun dood werd door de autoriteiten in direct verband gebracht met hun werkzaamheden.

The Committee to Protect Journalists merkt Mexico aan als zeer gevaarlijk voor journalisten, volgens de waakhond is het Zuid-Amerikaanse land voor hen het meest onveilige van het westelijk halfrond. Met name verslaggevers die zich bezighouden met drugsmisdaad en politiek gevoelige verhalen lopen gevaar.