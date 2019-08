Ook NASA zegt nu: aantal branden in Braziliaanse Amazone is ongewoon

Ruimtevaartorganisatie NASA schaart zich achter de data van het Braziliaanse INPE over de forse stijging van Braziliaanse Amazonebranden in het gebied. Woensdag bleek uit data van INPE dat het aantal branden in de periode tot 20 augustus nog niet zo hoog was geweest sinds 2012 diezelfde periode. NASA hield aanvankelijk nog een slag om de arm: hun satellietgegevens van zowel koolstofuitstoot en fire counts lieten niet diezelfde stijging zien.

NASA en INPE gebruiken dezelfde satellietgegevens, zegt NASA-onderzoeker Douglas Morton nu. Hij bevestigt dat er dit jaar tot nu toe meer branden zijn geweest in de Braziliaanse Amazone-regio dan sinds 2012 in diezelfde periode. De organisatie zette vrijdagavond een update online.

Een deel van de verwarring ontstond volgens Morton doordat de organisaties gegevens voor verschillende gebieden bijhouden. „INPE richt zich op het Amazonewoud dat alleen in Brazilië ligt, terwijl wij dat bijhouden voor de hele Amazone, inclusief gebieden in Peru en Bolivia”, legt Morton uit. Bovendien zitten daar ook gebieden tussen die van oudsher met meer branden te kampen hebben.

Tel je alleen de Braziliaanse gebieden mee, dan is 2019 tot nu toe het meest actieve brandjaar sinds 2010. Voor de hele Amazone-regio geldt nog steeds dat in 2016 nog wel meer fire counts zijn geteld dan in dit jaar. „2016 was een hevig El Niño-jaar. Er viel toen minder regen, waardoor het droge seizoen langer was en het Amazonegebied veel vatbaarder was voor branden”, voegt Morton daaraan toe. Daarvan is dit jaar geen sprake. De locatie en timing van de branden duiden erop dat zijn aangestoken door mensen, schrijft NASA.