De Nederlandse hockeysters hebben voor de tiende keer de Europese titel veroverd. De ploeg van bondscoach Alyson Annan rekende in de finale van het toernooi in Antwerpen af met Duitsland en won met 2-0. Met het behalen van de titel plaatste Oranje zich voor de Olympische Spelen, die over een jaar beginnen in Tokio.

Kelly Jonker maakte in de twaalfde minuut de eerste treffer van Nederland. Lidewij Welten bekroonde een goede wedstrijd met de 2-0 in de laatste minuut.(ANP)