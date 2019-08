Israël claimt aanval op ‘killer drones’

Israël heeft zaterdag een luchtaanval uitgevoerd op Iraanse doelwitten in Syrië. Het Israëlische leger zegt dat daarmee een Iraanse drone-aanval tegen Noord-Israël is verijdeld. Volgens Israël stond Iran op het punt om zogeheten ‘killer drones’ op Noord-Israël af te sturen.

Killer drones, ook wel zelfmoorddrones genoemd, boren zich in het doelwit in plaats van er een raket op af te schieten, zoals gewone militaire drones. De aanval volgt op berichten dat Israël de voorbije weken verschillende aan Iran gelinkte doelwitten in Irak heeft aangevallen. Ook zaterdag zouden twee Israëlische drones zijn gecrasht in de Libanese hoofdstad Beiroet.

Israël voert sinds 2013 geregeld luchtaanvallen uit in Syrië, meestal tegen Iraanse wapentransporten bedoeld voor de shi’itisch militie Hezbollah in Libanon. Doorgaans geeft Israël geen commentaar op dat soort acties. Dat was deze keer anders.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu zei op Twitter dat Israël „een aanval heeft verijdeld door de Iraanse Qudsstrijdkrachten en shi’itische milities. Onze strijdkrachten treden in elke sector op tegen de Iraanse agressie. Als iemand jou wil doden, dan dood je hem eerst”.

Het Twitter-account van het Israëlische leger treiterde zondag zelfs majoor-generaal Qassem Soleiman, bevelhebber van de Iraanse Qudsstrijdkrachten. „Onderwerp: gisteravond. ‘Wij gaan een grootschalige aanval doen met ‘killer drones’ op de ‘Zionistische entiteit’ vanuit Syrië.’ Het moet zo goed geklonken hebben tijdens de ochtendvergadering”, aldus de sarcastische tweet.

Syrische luchtverdediging

Iran heeft ontkend dat zijn strijdkrachten in Syrië zijn aangevallen. Maar de Syrische staatsmedia hadden zaterdagavond al bericht dat de Syrische luchtverdediging vijandige doelen had ‘uitgeschakeld’ boven de hoofdstad. En op sociale media circuleren namen van twee Libanese Hezbollah-strijders die bij de aanval in Damascus zouden zijn gedood. Hezbollah vecht in Syrië samen met Iran en Rusland aan de kant van het regime.

De Israëlische aanval in Syrië volgt op verschillende luchtaanvallen in Irak tegen bases van al-Hashd al-Shaabi. Dat zijn in oorsprong shi’itische volksmilities die zijn gevormd om Bagdad te beschermen tegen de opmars van IS in 2014. Zij zijn sindsdien opgenomen in de Iraakse strijdkrachten, maar veel milities staan onder de directe invloed van Iran.

Israël heeft de aanvallen in Irak niet opgeëist, maar Amerikaanse regeringsfunctionarissen hebben vrijdag in The New York Times gezegd dat het wel degelijk om Israëlische acties gaat. Volgens dat artikel heeft Israël al op 19 juli een Iraakse basis ten noorden van Bagdad bestookt omdat van daaruit een Iraans wapentransport naar Syrië werd voorbereid.

De Israëlische aanvallen zijn vervelend voor zowel de Verenigde Staten als Irak omdat zij de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak in gevaar kunnen brengen. Bagdad heeft de laatste jaren geprobeerd om zowel Washington als Teheran te vriend te houden, maar dat wordt steeds moeilijker gezien de oplopende spanningen tussen beide landen over de nucleaire deal. Israëlische aanvallen op Iraanse belangen geven munitie aan het pro-Iraanse kamp in Irak, dat de Amerikaanse troepen zo snel mogelijk wil zien vertrekken. Omgekeerd zijn de aan Iran getrouwe milities in Irak een doorn in het oog van Washington.

Veel onduidelijkheid is er over het incident in Beiroet, waar zaterdagavond twee Israëlische drones zouden zijn neergestort, vlakbij het hoofdkwartier van Hezbollah in de zuidelijke buitenwijken. Eén drone vloog het mediakantoor van Hezbollah binnen, waar materiële schade werd aangericht. Er vielen geen doden. Volgens ooggetuigen werd de andere drone neergehaald door buurtbewoners die er met stenen naar gooiden.

Israël heeft geen commentaar gegeven op de gebeurtenissen in Beiroet, maar de Israëlische luchtmacht schendt regelmatig het Libanese luchtruim.

Hezbollah-leider Hassan Nasrallah zei zondagavond in een toespraak dat het wat hem betreft om „de eerste daad van agressie sinds 2006” gaat. In 2006 lanceerde Israël een 34-dagen durende oorlog tegen Libanon nadat Hezbollah twee Israëlische soldaten had ontvoerd. Sindsdien dreigt Israël geregeld Libanon bij een volgende confrontatie „terug naar het stenen tijdperk” te bombarderen.