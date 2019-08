G7-top kent ondanks Franse inzet de nodige gespannen momenten

De G7-vergadering werd dit weekend gekenmerkt door fricties, tegengestelde verklaringen, meningsverschillen en mondiale moeilijkheden met de interpretatie van uitspraken van de Amerikaanse president Donald Trump. De sfeer zou blij vlagen gespannen zijn geweest, maar de westerse landen bleven ondanks onenigheid in gesprek.

De verrassing van de dag was het bezoek van de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Javad Zarif. Hij landde zondagmiddag in Biarritz, waar de leiders van de belangrijkste industrielanden van zaterdag tot maandag bijeen zijn. Hij sprak, aldus Iran, met de Franse, Duitse en Britse ministers van Buitenlandse Zaken, en kort met de Franse president en G7-gastheer Emmanuel Macron.

Iran is een heikel dossier in G7-verband. Trump heeft zich terugtrokken uit de internationale overeenkomst waarin Iran beloofde zijn nucleaire activiteiten tot een minimum te beperken in ruil voor opheffing van economisch sancties. Europa staat nog steeds achter de deal en Macron heeft zich opgeworpen als leider van de reddingsoperatie.

De regeringsleiders spraken tijdens hun diner zaterdagavond over Iran. Daar zou zijn afgesproken dat Macron overleg ging voeren met Iran. Toen Frankrijk zondagmiddag bekend maakte dat de president namens de G7 met Iran zou spreken, haastte Macron zich te zeggen dat het niet ging om een formeel mandaat. Trump zei vervolgens dat hij van niets wist en zijn eigen Iran-koers volgt. Volgens kanselier Merkel had Zarifs bezoek parallel aan de G7 plaats, maar maakte het er geen deel van uit.

Het werkdiner zaterdag zou bij vlagen ongemakkelijk zijn geweest, meldden diplomaten anoniem tegen persbureaus. Behalve over Iran zou ook geruzied zijn over Trumps voornemen de Russische president Poetin volgend jaar weer uit te nodigen, die sinds Russische inmenging in Oekraïne in 2014 niet meer welkom is. Veel Europese leiders zijn daar op dit moment tegen.

Gastheer Macron wilde het informele G7-beraad, dat sinds 1975 bestaat, nieuw leven inblazen. Nadat de vergadering vorig jaar in Canada was geëindigd in ruzie tussen Trump en de rest werd wel voor het voortbestaan van het westerse onderonsje gevreesd.

Trump praat vooral over handel, terwijl Macron aandacht wil voor klimaat

De Franse president vroeg daarom onder andere aandacht voor brede thema’s als klimaat en gendergelijkheid, hij nodigde leiders uit andere werelddelen uit (Egypte, India) en hij probeerde uit te leggen waarom zo’n G7 van belang is. Macrons grote thema’s werden niet bijzonder gewaardeerd door het Witte Huis. Een adviseur van de president deed ze in The Wall Street Journal af als „politieke correctheid”. De Amerikanen wilden het hebben over nationale veiligheid en vooral over economische groei en handel. Trump maakt zich kort voor verkiezingsjaar 2020 grote zorgen over een dreigende recessie.

Trump sprak dan ook veel over handel. Hij sprak met de Japanse premier Abe over een handelsakkoord, met de Britse premier Boris Johnson over „de geweldige mogelijkheden” die een handelsakkoord tussen beide landen biedt. Johnson heeft zo’n akkoord hard nodig als het VK inderdaad op 31 oktober uit de EU stapt, zoals Johnson heeft beloofd.

Tijdens een ontmoeting met journalisten wekte Trump de indruk dat hij het handelsconflict met China een beetje wilde temperen. Hij zei geen gebruik te willen maken van een wet die hem vergaande bevoegdheden in het geschil zou kunnen geven. Op de vraag of hij spijt had („second thoughts”) van de escalatie van de afgelogen dagen zei hij ‘ja’. Het Witte Huis zei daarna snel dat hier sprake is van een verkeerde interpretatie. „Trump had bevestigend geantwoord – omdat hij spijt had dat hij de tarieven niet verder had verhoogd”.