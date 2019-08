Utrecht verzuimt koppositie te pakken tegen VVV

FC Utrecht is er zondag niet in geslaagd de koppositie te pakken in de eredivisie. De club verloor thuis met 1-2 van VVV-Venlo. Willem II blijft daardoor voorlopig bovenaan staan.

Utrecht was in de Galgenwaard de betere ploeg, maar ging toch de rust in met twee doelpunten achterstand. Evert Linthorst maakte beide goals. In de tweede helft kreeg Utrecht genoeg kansen. Twee treffers werden echter afgekeurd, eentje vanwege buitenspel en een andere vanwege een overtreding. Bovendien maakte de VAR een strafschop voor de thuisploeg ongedaan. Alleen Adrián Dalmau kon uiteindelijk in de 76ste minuut iets terug doen.

Willem II pakte zaterdagavond de eerste plek in de eredivisie door met 2-1 te winnen van FC Emmen. De Tilburgers staan op negen punten, één meer dan nummer twee Vitesse, dat punten liet liggen bij Heracles Almelo. FC Utrecht blijft steken op zeven punten. Later op zondag kan Sparta de leiding in de competitie nog overnemen: de Rotterdammers, die zeven punten hebben, spelen uit tegen PEC Zwolle.

Ajax, AZ, Feyenoord en PSV komen dit weekend niet in actie. Hun wedstrijden in de vierde speelronde zijn verplaatst naar eind september. Daar hadden ze zelf om verzocht, aangezien de eredivisieduels voor hen precies tussen cruciale Europese kwalificatiewedstrijden vallen. Van tevoren was al afgesproken dat zo’n verplaatsing mogelijk zou zijn. Goede prestaties van Nederlandse clubs in Europa zorgen er wellicht voor dat in de toekomst meer eredivisieclubs Europees mogen spelen.