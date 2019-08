FC Utrecht laat zich ook na domper niet gek maken

In een sfeervolle Galgenwaard had het zondagmiddag moeten gebeuren. FC Utrecht zou zich, bij winst op eigen veld op VVV-Venlo, de nieuwe koploper van de eredivisie mogen noemen. Een mooi moment voor de club, die zich na een rumoerig jaar eindelijk weer in rustig vaarwater bevindt. Het liep net even anders. VVV won met 2-1, maar in Utrecht laten ze zich niet gek maken.

De zaken staan er namelijk goed voor in de Domstad. FC Utrecht roerde zich deze zomer veelvuldig op de transfermarkt en haalde met Vaclav ČCerny (Ajax), Adam Maher (PSV) en Adrián Dalmau (Heracles Almelo) drie gerichte versterkingen voor de selectie van John van den Brom, die in januari al zijn handtekening zette onder een contract dat hem vanaf 1 juni voor drie jaar aan de club zou verbinden.

Bij het ondertekenen van zijn contract roemde Van den Brom de ambitie en potentie van FC Utrecht. „Ik zie kansen om met FC Utrecht volgende stappen te maken en vind dat er een goede selectie staat, met daarin veel spelers met langdurige contracten”, zei hij destijds. Later sprak Van den Brom bij voetbaltalkshow VTBL over het rooskleurige perspectief bij een, volgens hem, „hele uitdagende club”.

Dat perspectief was hem geschetst door directeur voetbalzaken Jordy Zuidam, oud-speler van de club. Een jonge, ambitieuze ras-Utrechter die in zijn functies als hoofd jeugdopleiding en hoofd scouting van FC Utrecht een gestructureerd plan uitdokterde om de club de komende jaren te laten groeien. Hij sprak de ambitie uit om van Utrecht een structurele subtopper te maken die elk seizoen mee zou gaan strijden voor de plekken die recht geven op Europees voetbal. Dat wilde hij realiseren met behulp van dynamisch en aanvallend voetbal en slimme scouting met oog voor eigen jeugd.

Anno 2019 lijkt het beleid van Zuidam langzaam aan zijn vruchten af te werpen. Het voetbal begint steeds meer te leven in de Domstad en wie een ronde doet op de tribunes van de Galgenwaard merkt dat supporters positief zijn gestemd over de koers van de club. Bovendien draait de club financieel stabiel. Over het boekjaar 2017/2018 werden voor het eerst sinds de overname van de club door grootaandeelhouder Frans van Seumeren zwarte cijfers geschreven. En net als vorig jaar gaat FC Utrecht ook deze transferperiode afsluiten met een positieve balans.

Een jaar na het gevoelige congé van clubman en trainer Jean-Paul de Jong is de rust teruggekeerd in Utrecht. Waar Dick Advocaat het afgelopen seizoen met opportunistisch voetbal een plek in de voorronde van de Europa League veiligstelde en zo het seizoen redde, liet Van den Brom de voorbije weken zien dat de plaatselijke FC ook met combinatievoetbal een geduchte tegenstander is voor veel ploegen. Mede daardoor is de club weer in trek bij veel spelers.

Verloren zoon

Zo verlengden belangrijke spelers als Willem Janssen, Sean Klaiber en Gyrano Kerk in de dagen voorafgaand aan de krachtmeting met VVV hun contract en werd de komst van verloren zoon Bart Ramselaar dit weekend wereldkundig gemaakt. Iets dat in Utrecht breder werd uitgemeten dan de eventuele koppositie.

Ondanks het teleurstellende resultaat tegen VVV-Venlo zal men zich in Utrecht dan ook niet druk maken. De club is volop in ontwikkeling en heeft voldoende kwaliteit om dit seizoen hoge ogen te gooien in de nationale competitie. Het verlies op zondag zal voor de ploeg van Van den Brom dan ook vooral een motivatie zijn om nog harder te werken, net als de eerdere uitschakeling in de Europa League tegen het Bosnische Zrinjski Mostar. Zoals de Utrecht-trainer het zelf mooi samenvatte na de wedstrijd tegen VVV: „Ik kan me niet voorstellen dat we zulke wedstrijden zullen blijven verliezen.”