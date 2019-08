Sjoerd den Daas (34) uit Amsterdam…

In

‘Ik was 25, afgestudeerd en wilde veel geld verdienen. Ik ging voor Shell werken, op boorplatforms in Noorwegen en Mexico. Je wordt er geen miljonair van, maar ik verdiende bovengemiddeld, zeker voor die leeftijd. Ik kocht een BMW Coupé en na terugkeer in Nederland een eigen huis in Amsterdam.

„Op vakantie in Frankrijk, drie jaar geleden, veranderde alles. Tijdens het surfen brak het board op mijn hoofd – een zware hersenschudding. Een half jaar lang kon ik niks, ik lag thuis op de bank met geblindeerde ramen, elke prikkel was te veel. Rond die tijd ben ik meer yoga gaan doen, het gaf stilte in mijn hoofd en zo bleef ik in contact met mijn lijf.

„In de yogaschool ontmoette ik healers en andere spirituelen. Daar moest ik nooit wat van hebben maar door mijn toestand voelde ik mij soms wanhopig en dacht ik: ik probeer wat zij aanraden en zie wel. Tot dan toe was mijn instelling: geld verdienen, bier drinken, vrouwen versieren; heel bekrompen. In die tijd is mijn blik opener geworden.

„Ik ging weer aan het werk maar merkte dat mijn fascinatie was verdwenen. Ik besefte dat ik het alleen nog voor het geld deed en het goede pensioen. Ik dacht: dit kan het leven toch niet zijn? Dat ik straks zestig ben en honderd putten heb geboord? Dat was confronterend en ik heb ontslag genomen.

Op een tantraretreat in Ibiza ontmoette ik mijn vriendin Afke. Ook zij wilde tantra verder ontdekken en samen zijn we dat pad op gegaan. In ons Volkswagenbusje reisden we door Portugal en Frankrijk, verder nog naar India, Bali en Thailand. Mijn huis verhuurde ik en ik leefde van mijn spaargeld.”

Uit

‘Ik voel me nu veel levendiger, durf aan wat ik eerst niet durfde. Ik sta meer in contact met hoe ik mij voel. Soms vergeten we als mensen dat we wezens zijn die leven in een wereld die we helemaal zelf bedacht hebben. We zijn zo druk in ons hoofd met carrière maken en afspraken nakomen dat we vergeten wie we zijn.

„Naast yogadocent ben ik sinds kort seks- en intimiteitscoach voor mannen. Als man heerst er een taboe om je kwetsbaar op te stellen als het om seks gaat, naar de buitenwereld gedragen we ons macho. Terwijl iedereen wel eens erectieproblemen heeft, te vroeg klaarkomt of in een seksdipje zit met zijn partner. Ons beeld van seks is voor een groot deel bepaald door porno, terwijl het juist om je gevoel draait. Ik organiseer cirkels en een-op-een gesprekken waarin je hier op een veilige, kwetsbare en eerlijke manier over praat.

„Het is niet dat ik sinds ik spiritueler ben opeens anti-materialistisch ben: ik kan nog steeds blij worden van een nieuwe yogabroek en ben er ook weer klaar voor om geld te verdienen. Het gekke is dat ik ondanks mijn hoge salaris bij mijn vorige baan altijd bang was dat het niet genoeg was. Nu verdien ik bijna niks, maar vertrouw ik dat het wel goed komt. Mijn goede pensioen is er niet meer, maar mijn leven voelt bevredigend.”