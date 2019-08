NS-knuffel

Het is het laatste traject van een lange treinreis. De sfeer in de coupé is jolig, want er ligt een man vol overgave te snurken. Er wordt goed gecontroleerd. Al drie mannelijke conducteurs hebben geroutineerd de kaartjes tegen het licht gehouden. Maar nu stapt een leuke conductrice binnen. Met een enthousiaste groet wendt ze zich tot de dichtstbijzijnde reiziger en geeft hem een stevige knuffel en een zoen. Verwachtingsvol kijkt de rest van de volle coupé haar aan. „Nee, dat doe ik niet bij iedereen hoor”, haalt ze ons uit de droom. „Wel de reizigers met een business card?”, probeert iemand nog. Nee. En weg is ze alweer.

