Noord-Korea houdt voor de zevende keer in een maand tijd raketproef

Noord-Korea heeft voor de zevende keer in een maand tijd een raketproef gedaan. Volgens Zuid-Koreaanse krijgsmacht werden de twee korteafstandsraketten zaterdagochtend vroeg (lokale tijd) gelanceerd om korte tijd later in zee tussen Korea en Japan terecht te komen, meldt persbureau Yonhap.

De eerste raket werd gelanceerd om 06.45 uur, de tweede zeventien minuten later. Beide wapens legden ongeveer 380 kilometer af, bereikten een snelheid van mach 6,5 en een hoogte van 97 kilometer, aldus het Zuid-Koreaanse leger. De proeven kwamen relatief onverwacht, omdat aangenomen werd dat Noord-Korea ermee zou stoppen nu een tiendaagse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS ten einde is gekomen. Die oefening beschouwt Pyongyang als een repetitie voor een invasie.

Internationale reacties

De Zuid-Koreaanse president is „zeer bezorgd” over de lanceringen, liet het Blauwe Huis weten. Het presidentieel paleis zei diplomatieke middelen in te willen zetten om de onderhandelingen over de denuclearisatie van Noord-Korea voort te zetten. De Nationale Veiligheidsraad van het land sloot zich daarbij aan en riep Pyongyang op te stoppen met activiteiten die militaire spanningen vergroten.

De Amerikaanse president Donald Trump reageerde laconieker en benadrukt dat deze proef niet in strijd met de afspraken die met Noord-Korea zijn gemaakt. „Kim Jong-un is tot nu toe best eerlijk tegen me geweest, weet u”, zei hij tegen journalisten bij het Witte Huis. „Hij test graag raketten, maar we hebben nooit beperkingen opgelegd ten aanzien van korteafstandsraketten. We zullen zien wat er gebeurt.”

De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho zei vrijdag voor de tests dat zijn land van plan is „De grootste bedreiging voor Amerika” te blijven als er niets verandert in het sanctiebeleid. Hij bezwoer de VS „uit de absurde droom te helpen” dat sancties in Pyongyang tot beleidswijzigingen zullen leiden.

Terwijl Noord-Korea raketten lanceerde in de richting van Japan, is de Zuid-Koreaanse regering ook nog in conflict met die in Tokio over handel en hun gedeelde geschiedenis. Militaire inlichtingen worden vanaf november niet langer uitgewisseld, maakte inlichtingenchef Kim You-geun donderdag bekend. Vertrouwelijke informatie over deze lancering wordt wel gedeeld, als Japan daarom vraagt.