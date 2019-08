Man overlijdt na mishandeling in speeltuin Assen

Na een mishandeling in een speeltuin in Assen is zaterdagmiddag een man overleden. Vijf verdachten zijn opgepakt. Het slachtoffer zou onzedelijke handelingen hebben uitgevoerd met een kind, toen bewoners op hem afkwamen.

De politie kreeg om 13.00 uur een melding dat de man met een kind was gesignaleerd op een veldje aan de weg Iemstukken in Noord-Assen. Voordat agenten ter plaatse waren, waren vijf mannen uit de buurt er al op afgekomen. „Ze hebben eerst geprobeerd de man in bedwang te houden”, zegt een politiewoordvoerder.

De situatie escaleerde en de man werd zwaar mishandeld. Agenten troffen het slachtoffer buiten bewustzijn aan. Een reanimatie mocht uiteindelijk niet meer baten. De politie doet zowel onderzoek naar het overlijden van de man als het mogelijke zedendelict. Over de identiteit van het slachtoffer kan de politie nog niets zeggen.

Buurtbewoners zeggen tegen Dagblad van het Noorden dat het incident zich afspeelde tijdens een kinderfeestje in de speeltuin. De man zou een meisje onzedelijk hebben aangeraakt, waarna ouders hem zouden hebben aangesproken op zijn gedrag. „En dat is vreselijk uit de hand gelopen”, zegt een buurtbewoner tegen de krant.