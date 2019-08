Lachgasten

Vanaf vandaag wordt er weer een hittegolf verwacht en dat vind ik goed nieuws omdat ik las dat het aantal dak- en thuislozen in ons land verdubbeld is. Je gunt die mensen een comfortabele nachtrust.

Ik schrijf dit stukje op het mooie Schiermonnikoog waar ik ben om te spelen. Niet om een bod op het eiland te doen. Hoeveel zou dat eigenlijk moeten kosten? En bij wie deponeer je je bod? Bij Lex & Max? Premier Rutte? Burgemeester Ineke? Met haar valt vast wel te onderhandelen over de prijs omdat de kust van het lieflijke Waddeneiland nog steeds ernstig vervuild is door de aangespoelde containers. De inhoud van die dingen gaf trouwens een mooi beeld van onze samenleving. Gif, sportschoenen en duizenden My Little Pony’s. Basislevensbehoeften 2019!

Ik ben in een vrolijke bui en dat komt vooral door het uiterst amusante bod van oom Donald op Groenland. En zijn inmiddels getwitterde irritatie omdat de Denen massaal de slappe lach kregen. Jammer dat er geen afleveringen van Borgen meer gemaakt worden. De Amerikaanse president heeft zijn zakenreisje naar Kopenhagen voorlopig boos afgezegd. Het grappigste is dat Groenland helemaal niet op Funda stond. Dus waarom zou je bieden? Dat is een beetje een ‘rijkemensenziekte’. Om gewoon bij een door jou begeerde villa aan te bellen en een bod te doen. Voetballers doen dat regelmatig en over een Gooise televisiemiljardair gaat ook zo’n verhaal. Zijn tuin was niet groot genoeg. Dus belde hij de buren en bood een niet te weigeren bedrag.

Wat zal die Jeffrey Epstein ooit voor zijn ontmaagdingseilandje betaald hebben? Zo grappig dat zijn stamgast Prins Andrew nu lelijk in de rats zit. Door een foto waarop je ziet dat hij besmuikt een net misbruikt bakvisje uitzwaait en nu zijn er ook beelden van een intieme voetmassage door jonge Russische meisjes opgedoken. Voetmassage met happy ending? Mama Elisabeth gaat ongetwijfeld verklaren dat het niet raar is dat haar zoon zich podotherapeutisch liet behandelen. Hij had als kind al steunzolen. Podotherapeutisch is een gevaarlijk woord in dit geval. Je hoeft je maar een letter te verschrijven en je hebt een proces aan je broek.

Over processen gesproken. Hoe gaat het met Otten en Baudet, die elkaar onlangs allerlei rechtszaken beloofd hebben? Henk betichtte Thierry van laster & smaad en Baudet maakte Otten uit voor oplichter & dief! Ik vind het nogal wat jongens. Dit zijn toch beschuldigingen die je niet hoeft te pikken? Of ligt dat aan mij? Maar waarom nog geen aangifte? Is het moeilijk om de boel juridisch rond te krijgen? Of zijn jullie bang dat er na onderzoek te veel schadelijke, onwelriekende partijsmurrie naar buiten komt? En nu zei Henkie ook nog dat de boreale leider discutabele boekjes van enge Hitlervriendjes leest. Dat pik je toch niet Thierry? Of stoppen jullie alles in een van de vele doofpotten waar Den Haag al jaren vol mee staat? Is dit niet gewoon kartelgedrag? Kom op vrienden: transparantie voor alles. Boter bij de rotte vis!

Over processen gesproken. Wist u dat je door lachgas een dwarslaesie kunt oplopen? Een jongen in Twente is dat overkomen. Moet je wel 100 ballonnetjes per dag tanken. Maar dan hoef je niet meer te lopen. Vroeg me af of het leuk is om in de banden van die rolstoel ook lachgas te pompen. Symbolisch! Dat je als patiënt dicht bij de oorzaak van je kwaal blijft. Laatst liep ik op een zondagochtend over het Amsterdamse Leidseplein en zag de duizenden ballonnen die de lachgasten de avond ervoor hadden achtergelaten. Het leek wel een containerramp.

Of ik somber ben? Waarom zou ik? Ik ga genieten van de welverdiende hittegolf waar we keihard voor gevlogen hebben. En als het straks herfstig koud wordt ga ik naar de Amazone waar ik me behaaglijk ga warmen aan een van de 40.000 bosbrandjes die ervoor zorgen dat er meer sojabonen gekweekt kunnen worden. Puntje voor de veganisten! Het gaat gewoon goed met de wereld. Hartstikke goed! Heerlijk toch?

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 augustus 2019