Biarritz is een fort voor de G7-top van dit weekend

Gastheer Macron ontvangt G7 in Biarritz

In het populaire Franse surfdorp Biarritz vindt de komende dagen een top plaats van de G7, de zeven grote industrielanden en de Europese Unie. Leiders van Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Japan, de VS, Canada en de EU zullen het tot maandagmiddag onder meer hebben over de wereldeconomie. Onvermijdelijk komt ook de naderende Brexit ter sprake. De Franse president Macron heeft een ambitieus lijstje onderwerpen op de agenda gezet, van de opgelopen spanningen tussen de VS en Iran, tot gendergelijkheid en het klimaat.

Behalve de standaard persmomenten, draait deze top vooral ook om belangrijke ontmoetingen. Schurkt de Britse premier Johnson vanwege de naderende Brexit verder tegen president Trump aan? Hoe gaan de Amerikaanse president en bondskanselier Merkel met elkaar om, gezien Trumps regelmatige uithalen naar NAVO-partner Duitsland? Lukt het Macron enigszins om de multilaterale wereldorde uit het slop te trekken?

Surfdorp Biarritz is omgebouwd tot een fort met meer dan 10.000 agenten op de been. Op verschillende plekken zijn protesten georganiseerd, onder meer voor meer gendergelijkheid en tegen de G7 in het algemeen. Rond Biarritz hebben betogers tentjes neergezet en barricaden opgeworpen. Er zijn de afgelopen dagen al meerdere arrestaties verricht.