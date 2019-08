Energieke Ariana Grande in haar eentje op haar best in concert vol spektakel

Bijzonder eigenlijk dat Ariana Grande pas in 2013 haar debuutalbum uitbracht. In de relatief korte tijd sindsdien werd de zangeres uit Florida een niet weg te denken megasuperster. Niet zo gek dus dat de twee avonden die ze om de paar jaar in de Ziggo Dome optreedt, dit jaar zijn opgeschroefd naar drie – ook al had niemand het Grande kwalijk genomen als ze nooit meer zou optreden na de aanslag bij haar concert in mei 2017 in Manchester, de stad waar ze deze zondag voor het eerst weer een regulier concert geeft.

Tijdens haar eerste Amsterdamse avond vrijdag schakelde de 26-jarige vooral tussen songs van de platen die ze na 2017 maakte, het speelse Sweetener uit 2018 en het wat serieuzere Thank u, next, van eerder dit jaar. Het werd een show die nooit stilviel of verveelde, maar ook weer net niet echt memorabel wist te worden.

Krachtige hoge noten

Dat lag niet aan de opening: uit het podium kwam een lange tafel naar boven met Grande en een zwikje dansers aan de dis, á la Laatste Avondmaal, waar het gezelschap al snel overheen krioelde tijdens ‘God As a Woman’. Grande kon meteen haar krachtige stem aan het werk zetten en haalde noten die zo hoog waren, dat de vele meegereisde ouders misschien niet eens gehoord hebben waar de jonge fans voor juichten.

Knap was het hoe Grande een nummer als ‘Break Up With Your Girlfriend, I’m Bored’ - vrij saai op album - live extra energie mee gaf. Dat deed ze ook met clubkraker ‘Into You’ en het sexy ‘Side to Side’, dat nu echt vlamde. Het toch al wat gruizige ‘The Light is Coming’ werd een heerlijk duistere knaller in Amsterdam, mede dankzij de plots wakker geworden drummer.

Grote maan en limousine

Op goed moment kwam er een bijna levensgroot ogende maan uit het plafond, en bij spektakelstuk ‘7 Rings’ rees een limousine uit de grond en werden bankbiljetten het publiek ingeschoten. Maar Grande was juist overtuigender zonder dat soort toeters en bellen. Want als elk nummer een totaal andere aankleding en sfeer krijgt, wat is dan eigenlijk de sfeer die van zo’n avond blijft hangen? Als de zangeres in haar eentje de volle lengte van de ovale catwalk door het publiek over paradeerde, zoals bij ‘Breathin’, straalde ze meer kracht uit dan in de groep dansers waarin ze vaak een beetje wegviel.

Pop Ariana Grande. Gezien: 23/8, Ziggo Dome, Amsterdam. Herh: 24/8 en 11/9. ●●●●●