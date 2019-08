Brons baart Nederlandse hockeyers geen zorgen

Dat er sprake zou zijn van een crisis bij de Nederlandse hockeyers, zoals een NOS-commentator het deze week verwoordde, die suggestie vindt Max Caldas „beneden alle peil” en „onder de gordel”. En nee, van de implosie van de Nederlandse hockeyploeg – donderdag in de halve finale tegen Spanje – is de bondscoach niet geschrokken, zei hij zaterdagavond na de met 4-0 gewonnen wedstrijd om de derde plaats bij het EK. „Het mooie van sport is dat dit soort dingen blijven gebeuren. En het was eenmalig, zoals we vandaag hebben laten zien. Crisis is het pas als iets over langere tijd gebeurt.”

Maar voor een bronzen medaille was de selectie van Caldas niet naar Antwerpen gekomen. Prolongatie van de Europese titel, en de daarmee gepaard gaande rechtstreekse plaatsing voor de Olympische Spelen van Tokio, dát was het enige doel.

Met die olympische kwalificatie komt het, mede dankzij de beschermde status die Nederland geniet, wel goed. In het laatste weekend van oktober staan twee kwalificatieduels in eigen land op het programma tegen Pakistan, Oostenrijk of China.

Olympische Spelen

Zorgwekkender is het dat de hockeyers een jaar voor ‘Tokio’ terug bij af lijken te zijn. Het zielloze spel tegen Spanje deed denken aan de halve finale op de Spelen van Rio, waar Nederland verloor van België en Caldas na afloop moest toegeven dat hij, zoals hij het in 2016 verwoordde, „zijn eigen team niet herkende”.

Dat nooit meer, namen de bondscoach en zijn spelers zich voor, en met de Europese titel van 2017 en het WK-zilver van 2018 revancheerden ze zich voor het echec van Rio – waar in de strijd om het brons ook nog werd verloren van Duitsland.

Billy Bakker sprak in december bij het WK als aanvoerder over „een hecht team, waarin iedereen zichzelf kan zijn.” Daarvan is nog altijd sprake, zegt de 30-jarige middenvelder, die wel toegeeft niet te hebben zien aankomen „dat we drie kwarten niet thuisgaven tegen Spanje”.

Bjorn Kellerman maakt de openingstreffer in de wedstrijd tegen Duitsland om het brons. Foto Virginia Mayo/ AP Photo

Door de nederlaag deze zaterdag kreeg het zo luid bejubelde WK-zilver geen vervolg. Daarvoor heeft Bakker een logische verklaring: deelname aan de Pro League, de nieuwe landencompetitie waar Nederland veertien wedstrijden speelde. „Van de achttien spelers die in de WK-finale in actie kwamen, deden er steeds zes of zeven mee tijdens de Pro League, aangevuld met Jong Oranje-spelers of jongens uit de hoofdklasse. We hebben dus niet kunnen doorbouwen met de WK-groep.”

Door blessures en clubverplichtingen kon het ook niet anders, zegt Bakker, maar hij pleit er wel voor om in de voorbereiding op Tokio te gaan werken met een vaste selectie. „We spelen nog een stuk of twintig interlands en als we daarvan slechts de helft met elkaar spelen, wordt het gat [met de Australiërs en Belgen] alleen maar groter.”

De achterstand op wereldkampioen België, na de 5-0 overwinning in de finale op Spanje nu ook Europees kampioen, en nummer één van de wereld Australië, lijkt dit jaar inderdaad gegroeid. De derde plaats in de finaleronde van de Pro League, in juni in Amstelveen, was illustratief voor de huidige status van de Nederlandse hockeyers: the best of the rest.

Route naar Tokio

Het baart Caldas geen zorgen. De route naar Tokio is nou eenmaal „niet rechtlijnig”, zegt de geboren Argentijn, die desgevraagd nogmaals verzekert dat er in zijn selectie van een crisis absoluut geen sprake is. Zijn keuze om de keepers Pirmin Blaak en Sam van der Ven elkaar per kwart te laten afwisselen, de afwezigheid van de routiniers Valentin Verga en Robbert Kemperman (niet meer geselecteerd sinds hun winterse avontuur in de Maleisische competitie) – die discussies spelen volgens Caldas alleen „extern”. „Ik maak zulke keuzes vóór een toernooi en die heb ik al lang geleden uitgelegd. Ik ben niet bang voor kritische vragen, maar mijn antwoord moet serieus worden genomen. Als ik zeg dat er geen crisis is, moet je niet op zoek gaan naar iets. Punt.”

Lees ook: Toptoernooi van het Europese hockey vraagt om andere opzet

Een toch mislukt EK maar de hockeybond sluit zich bij de bondscoach aan. „Dat het niet goed genoeg was, vonden wij ook”, zegt bestuurslid tophockey Stephan Veen. „Hebben wij die nederlaag tegen Spanje zien aankomen? Nee. Maar elke hockeygeneratie heeft met tegenslagen te maken gehad. De vraag is: wat leer je ervan?”

Oud-international Veen stelde in 2014 Caldas aan als bondscoach, een keuze waar hij vijf jaar later nog altijd achterstaat. „We hebben onder Max twee EK’s gewonnen en we hebben een goed WK gespeeld. Dat zijn de feiten.” Volgens Veen bestaat er ook geen enkele twijfel of Caldas nog altijd de juiste man is om de hockeyers naar olympisch succes in Tokio te leiden.

Die twijfel is er ook niet bij Jeroen Bijl, sinds ruim een jaar technisch directeur bij de KNHB. „Ik kan niet zo ver terugkijken, maar zie wel dat Max een stevig fundament heeft gelegd. Hij weet wat hij wil, de communicatie met de spelers is volgens mij duidelijk, en er is rust in de staf. Dit EK heeft hij ook niet als oefentoernooi beschouwd. Zo hoort het, een jaar voor de Spelen.”