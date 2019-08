Britse medewerker van consulaat Hongkong vrijgelaten door China

Simon Cheng, de 28-jarige handelsmedewerker van het Britse consulaat-generaal in Hongkong is zaterdag weer veilig in Hongkong aangekomen. Hij was vermist sinds 8 augustus, toen hij voor werk een bezoek bracht aan de naburige Chinese stad Shenzhen.

Volgens de Chinese krant de Global Times die wordt uitgegeven door de communistische partij, werd hij opgepakt omdat hij zich zou hebben ingelaten met prostituées. Cheng zelf heeft nog niet op die beschuldiging gereageerd: hij vraagt tijd en ruimte om bij te komen bij zijn verblijf in China van 15 dagen. Zijn familie zei op een post op Facebook: ,,Dit is een verzonnen misdrijf(…), iedereen zou moeten zien dat het een grap is.”

Uit China zijn veel gevallen bekend van politieke tegenstanders die in eerste instantie worden opgepakt op beschuldiging van misdrijven als belastingontduiking, corruptie en prostitutie. Het is precies om dit soort arrestaties dat de bevolking van Hongkong zich grote zorgen maakt.

Lange menselijke keten in Hongkong

De protesten daar begonnen uit angst voor een nieuwe wet die de uitlevering van misdadigers aan China mogelijk moest maken. Veel mensen waren bang dat daarmee de onpartijdigheid en onafhankelijkheid van het rechtssysteem in Hongkong in gevaar zou komen.

Dit weekend gaan de protesten in Hongkong de twaalfde week in. Betogers vormden deze keer een lange menselijke keten door Hongkong door hand in hand te gaan staan. Ze refereerden bij die actie aan een grote demonstratie van precies 30 jaar geleden in de Baltische staten, toen inwoners daar met een menselijke keten de Baltische Weg vormden. Zij protesteerden daarmee tegen de overheersing door Sovjet-Rusland.