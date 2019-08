Bolsonaro stuurt leger naar Amazone om bosbranden te bestrijden

Brazilië gaat militairen inzetten om de grootschalige bosbranden in het Amazonegebied te bestrijden. Dat heeft de Braziliaanse president Jair Bolsonaro gezegd tijdens een uitzending op televisie op vrijdag. Het leger wordt per direct ingezet.

De afgelopen dagen nam de internationale druk op Bolsonaro toe, omdat zijn regering medeverantwoordelijk wordt gehouden voor de bosbranden. De branden zouden zijn aangestoken door boeren die het land gebruiken voor onder andere hun veestapel.

Zelf zei Bolsonaro eerder nog dat natuurorganisaties de branden hadden gesticht om zijn regering in kwaad daglicht te stellen. Daar kwam hij tijdens de toespraak op televisie op terug: hij noemde droogte en hoge temperaturen als oorzaken.

Lees ook: Macron trekt mogelijk steun Mercosur-akkoord in vanwege Amazonebranden

Internationale sancties, zoals het stopzetten van de handel met Brazilië, zouden volgens de president onnodig zijn. “Bosbranden komen in de hele wereld voor en zouden geen reden moeten zijn voor sancties”, zei Bolsonaro.

Het leger zal ingezet worden in alle deelstaten waar de Amazone zich over uitstrekt, waaronder in beschermde gebieden waar inheemse groeperingen leven.