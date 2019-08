‘We werken allebei knetter-, knetterhard’

Bas: „We zijn gisteren lekker uit eten geweest. Daarna hebben we cocktails gedronken op een terras, dat hadden we eigenlijk niet moeten doen.”

Marlies: „We hebben samen nog een appartement in Rotterdam, daar zijn we lekker blijven slapen. We werken allebei zo knetter-, knetterhard. Dan is het ook belangrijk om leuke dingen te blijven doen.”

Bas: „We proberen een dag in de maand een middag samen vrij te houden. Om te golfen of iets anders leuks te doen samen. Gisteren hebben we om drie uur samen de boodschappen gedaan omdat we eters krijgen. Marlies is de echte kok. Ik doe de mise-en-place.”

Marlies: „We hebben allebei wel wat met eten. Ik heb een moestuin waar ik graag in werk en Bas is secretaris bij Les Patrons Cuisiniers, een koksgilde.”

Bas: „Ik houd gewoon van lekker eten.”

Marlies: „Jij ziet wel of een vis vers is en of iets goede groente is. Hij is net een kunstenaar. Hoe hij alles in plakjes, blokjes en schijfjes krijgt. Heel goed en gelijkmatig. Als we met zijn tweetjes eten is het nooit hapsnap een tosti. Het zijn geen driegangenmenu’s, maar we koken wel altijd vers en lekker.”

Bas: „Nou, deze week was ik drie dagen alleen in ons appartement in Rotterdam en dan was het weer crackers met kaas of nasi van de Albert Heijn.”

Marlies: „En dat vindt hij nog lekker ook! Er zijn dingen waar we ongelofelijk in verschillen. Ik kan heel gelukkig worden van een week tuinieren. Bas vindt het prima om mee te helpen, maar dan wil hij een duidelijke, afgebakende taak.”

Bas: „Hier op de boerderij in Den Bommel kan je elke dag bezig zijn: de beesten moeten eten, het zwembad moet schoon.”

Marlies: „Er liggen vijftig zonnepanelen op het staldak. Af en toe moet je die in de regen met een ragebol schrobben.”

Bas: „We kennen elkaar nu bijna drie jaar, Marlies woont hier al ruim achttien jaar. Hier in Den Bommel zitten we op het trekkertje om het gras te maaien, tussen de akkers en de natuur. Als je vanuit ons appartement aan de Coolsingel in Rotterdam naar beneden loopt, zit je tussen de winkels en midden in de stad”

Marlies: „Ik woonde in de stad en mijn toenmalig partner had last van het geluid. We wilden ergens gaan wonen waar het rustiger was, maar ik had ook geen zin in veel extra reistijd. Als er geen file staat, ben ik nu in 25 minuten in Rotterdam.”

Bas: „Ik vind het heerlijk om een paar dagen alleen in Rotterdam te zijn, zoals van de week. Als ik thuis kom, ga ik golfen of zit ik nog wat te werken. We werken beiden veel dus we overleggen ook over werk. We geven elkaar gevraagd en ongevraagd advies.”

Marlies: „Bas helpt mij echt. Wij hebben ervoor gekozen mijn organisatie hard te laten groeien.”

In het kort Marlies Mulder (56) is geograaf en oprichter van DZP (De Zakenpartner), een bedrijf in Rotterdam-Zuid dat publiek-private projecten opzet voor bedrijven en gemeenten. Ze heeft twee kinderen uit een eerder huwelijk, Elisabeth (18) en Gijs Jaap (bijna 17) en woont al achttien jaar op een boerderij in Den Bommel, Goeree-Overflakkee. Bas Ruts (54) deed de HEAO en een master finance in Tilburg. Hij is financieel directeur bij Miele. Bas werkt in Vianen en zit regelmatig voor zijn werk in het buitenland. Hij heeft twee zoons uit een eerder huwelijk, Jeroen (25) en Robin (22). Samen verdienen ze ongeveer zes keer modaal.

Huismanager

Marlies: „Doordeweeks gaat de wekker vaak om zes uur, soms wel eens vroeger.”

Bas: „Als ik voor de file vertrek zit ik om kwart over zes in de auto naar het kantoor in Vianen. Als ik moet reizen of vliegen blijf ik liever in Rotterdam, dan pak ik zo het treintje naar Schiphol. Ik ben financieel directeur bij Miele en directeur van een business unit, Miele Professional.

Marlies: „Mijn bedrijf DZP bestaat nu bijna twintig jaar. Wij zetten publiek-private samenwerkingsprojecten op. Ik heb tien jaar geleden bijvoorbeeld een concept bedacht waarbij we oude gebouwen konden transformeren tot plekken waar jongeren zich konden omscholen tot ambachtslieden. Ik merkte toen al dat er een tekort aan ambachtslieden begon te ontstaan. Onder ouders heerste het idee dat alleen een ‘white collar-opleiding’ waardevol is. We werken samen met ondernemers, scholen, gemeentes en de provincie om Goeree Overflakkee economisch te laten groeien. Een tijdje geleden zei iemand tegen ons: ‘Jullie lopen de gaten in de maatschappij dicht’. Dat vond ik een mooie omschrijving.

Bas: „We zijn meestal tussen zes en acht weer thuis.”

Marlies: „Ik heb soms weken dat ik geen enkele avond vroeg thuis ben. Ik heb gelukkig hartstikke veel energie. Wat ook heel fijn is: ik heb een waanzinnig goede office manager en thuis een geweldige huismanager. Zij zorgt ervoor dat de administratie op orde is, dat de pakjes naar de post gaan en dat er ’s avonds is gekookt.”

Bas: „Jacqueline werkt hier drie dragen per week, al 15 jaar, dat maakt het voor ons wel wat makkelijker om het allemaal te managen.”

Uitvliegen

Bas: „Mijn oudste zoon woont en werkt in Duitsland, mijn jongste woont bij zijn moeder. Gijs woont hier en Elisabeth woont hier en op kamers in Utrecht, waar ze studeert.”

Marlies: „Mijn kinderen zijn op een leeftijd dat ik ze niet meer echt kan opvoeden. De basis zit erin. Ik ben ontzettend trots op ze.”

Bas: „Begin dit jaar zijn we voor het eerst met alle kinderen op wintersport geweest.”

Marlies: „Dat was hartstikke leuk. Eens in de zoveel tijd ga ik alleen op stap met mijn eigen kinderen. Nu ze uitvliegen en allemaal hun eigen plek krijgen vind ik dat heel belangrijk.”

Bas: „In het begin van onze relatie woonde ik in Rotterdam en had jij nog een regeling met je ex-man dat jullie hier om de week zaten. De andere week zaten we dus met zijn tweeën in Rotterdam. Dat was een hele leuke tijd. Nu hangt het van mijn afspraken af of ik in Rotterdam blijf of doorrijd naar Den Bommel.”

Marlies: ’s Avonds zitten we hier heerlijk een boekje te lezen, of wandelen we door de polder met de hond. We gaan regelmatig naar het cabaret of een toneelstuk.”

Bas: „We worden ook uitgenodigd door relaties van ons werk: naar een paardenconcours, een concert of het theater.”

Marlies: „Soms is hij meneer DZP en soms ben ik mevrouw Miele.”