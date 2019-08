Vijf doden door verdrukking bij rapconcert Algerije

Bij een rapconcert in Algiers zijn donderdagnacht zeker vijf mensen om het leven gekomen doordat zij in de verdrukking raakten. Ook werden nog eens 21 concertgangers gewond naar het ziekenhuis afgevoerd. Dat meldt persbureau AFP vrijdag.

Op het concert van rapper Soolking in de Algerijnse hoofdstad waren duizenden mensen afgekomen. Ooggetuigen meldden aan AFP dat het stadion al vol was terwijl er nog mensen voor de ingang stonden met een kaartje. Bij een van de ingangen van het stadion brak vervolgens paniek uit. Lokale media schrijven dat drie jonge mannen en twee jonge vrouwen zijn omgekomen. Enkele uren na het incident ging het concert alsnog door.

De Frans-Algerijnse Soolking, wiens echte naam Abderraouf Derradji is, is razend populair in de Arabische wereld. Het nummer La Liberté was met name geliefd onder jonge Algerijnse demonstranten die eerder dit jaar het opstappen van voormalig president Abdelaziz Bouteflika eisten.