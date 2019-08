Versterk je kleur

Fig 2.

Fig 3. W.F. Hermans

Als je veel kleuren door elkaar heen gebruikt, wordt het een bonte kermis, waarbij alle onderdelen schreeuwen om aandacht. Dat is misschien niet altijd je bedoeling.

Het beeld wordt rustiger als je kleuren kiest die dicht bij elkaar liggen op de kleurencirkel, met één tegenoverliggende kleur erbij voor de levendigheid. Zo is fig. 1 (Charles Darwin) voornamelijk gemaakt met blauw – ondersteund met wat geel.

Een kleur knalt eruit als hij wordt omringd door complementaire kleuren. Zie bijvoorbeeld in fig. 2 het rood tegen het groen en het paars tegen het geel.

Tegen een neutraalgrijze achtergrond worden heldere kleuren ook sprekender en komen ze naar voren (zie fig 3). Zet zelf maar eens een paar heldere kleurvlakjes in een wit vlak en kijk wat er gebeurt als je ze daarna met grijs omringt.

Win een workshop van Siegfried Woldhek en stuur uw vakantie-aquarel voor 1 september naar: NRC, Redactie Achterpagina, Postbus 20673, 1001 NR Amsterdam, of per mail naar: achterpagina@nrc.nl. Tekeningen worden niet teruggestuurd. In september publiceert de Achterpagina een selectie.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 24 augustus 2019