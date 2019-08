Arrestatie Tunesische presidentskandidaat om witwasverdenkingen

De Tunesische presidentskandidaat Nabil Karoui is vrijdag gearresteerd in de omgeving van hoofdstad Tunis. Hij wordt verdacht van witwaspraktijken en belastingontduiking, melden internationale persbureaus. Zijn aanhangers spreken van een politiek gemotiveerde arrestatie.

Tegen de 56-jarige mediamagnaat Karoui loopt al sinds 2017 een onderzoek. Afgelopen juli legde een rechter hem een uitreisverbod op en werden zijn bezittingen bevroren.

Nieuwe president

Volgende maand stemt Tunesië voor een nieuwe president. Karoui is een van de voornaamste van de 26 kandidaten. De verkiezingen stonden oorspronkelijk voor november gepland maar zijn vervroegd door het onverwachte overlijden van de vorige president, Beji Caid Essebsi, in juli.

Karoui is eigenaar van een van de bekendste televisiezenders van het land, Nessma TV. De Tunesische autoriteiten hebben vrijdag het kanaal verboden de presidentsverkiezingen te verslaan vanwege de verdenkingen tegen de presidentskandidaat.

In Tunesië gaat de president over defensie en het buitenlands beleid. De premier, die door het parlement wordt gekozen, gaat over binnenlandse aangelegenheden.

Lees ook: Politiek vacuüm dreigt na overlijden president Tunesië