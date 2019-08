Speelgoedmaker Hasbro neemt bedrijf achter Peppa Pig over

Het Amerikaanse spellen- en speelgoedbedrijf Hasbro neemt het Canadese productiehuis Entertainment One (eOne) over, het bedrijf achter onder meer de animatieserie voor kinderen Peppa Pig. Hasbro betaalt 3,3 miljard pond (ongeveer 3,6 miljard euro) voor eOne, dat een notering heeft op de Londense beurs. In een reactie op het nieuws steeg de koers van Entertainment One met ruim 29 procent.

Aandeelhouders van eOne krijgen bij de overname 5,60 pond (bijna 6,20 euro) voor ieder aandeel. Met de overname wil Hasbro zijn aanwezigheid op tv versterken, zo schrijft het de speelgoedmaker vrijdag in een persbericht.

De populaire kinderserie gaat Peppa Pig over een klein roze varkentje met een Brits accent dat samenwoont met haar broertje George, Mama Big en Papa Big. In Nederland zijn drie seizoenen en twee speciale afleveringen nagesynchroniseerd. De tekenfilm wordt wereldwijd uitgezonden en is vertaald in meer dan veertig talen. In Nederland wordt het uitgezonden door Nickelodeon. eOne maakt niet alleen kinderseries, maar is ook betrokken bij televisieseries als The Walking Dead en Designated Survivor en de productie en distributie van grote films.

Hasbro is een bekende speelgoedmaker. Onder andere My Little Pony, G.I. Joe, Pokémon, Transformers, Play-Doh-klei en Furby zijn van Hasbro, maar het bedrijf maakt ook bordspellen zoals Monopoly en Twister. Vorig jaar werkten er zo’n 5.800 mensen bij het bedrijf, van wie 3.200 in de Verenigde Staten.

In 2018 had Hasbro te maken met tegenvallende resultaten. De inkomsten daalden met 12 procent naar 4,6 miljard dollar, blijkt uit het jaarverslag van het bedrijf. Het bedrijf had veel last van het omvallen van speelgoedwinkel Toys ‘R’ Us. Dat was een grote klant van het bedrijf.