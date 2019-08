Ex-marinier VS zegt dat hem in Russische cel letsel is toegebracht

Een Amerikaanse oud-marinier die vastzit in Rusland op verdenking van spionage zegt dat hem letsel is toegebracht door bewakers van de gevangenis in Moskou waar hij wordt vastgehouden in afwachting van zijn proces. Dat heeft hij vrijdag verklaard na een hoorzitting, meldt persbureau Reuters.

De 48-jarige Paul Whelan, die ook beschikt over een Brits, Canadees en Iers paspoort, werd eind december gearresteerd in een hotel in Moskou. Rusland verdenkt hem van spionage. Zelf ontkent Whelan. Hij had een USB-stick ontvangen met geheime informatie. Volgens zijn advocaten dacht hij dat er vakantiefoto’s op stonden.

De familie van de ex-marinier liet eerder in een verklaring weten dat er „niet getwijfeld” wordt aan zijn onschuld. Hij zou in Moskou zijn geweest om de bruiloft bij te wonen van een oud-collega.

Een rechter besloot vrijdag zijn detentie met twee maanden verlengen, tot eind oktober. De aard van het letsel dat Whelan zou zijn toegebracht is niet duidelijk. Als Whelan wordt veroordeeld zou tot twintig jaar celstraf kunnen krijgen.