RIVM kondigt Nationaal Hitteplan af voor zaterdag

Voor zaterdag is vanwege de voorspelde hoge temperaturen voor heel Nederland het Nationaal Hitteplan afgekondigd. Dat heeft het RIVM vrijdag besloten in overleg met het KNMI. Het RIVM roept mensen onder meer op goed op elkaar te letten en genoeg te drinken.

Het kennisinstituut waarschuwt dat de hitte vervelend kan zijn voor kwetsbare mensen zoals ouderen, baby’s, chronisch zieken, mensen met overgewicht, personen die in verzorgingstehuizen wonen en mensen die in een sociaal isolement leven. Zij moeten alert zijn op uitdroging en oververhitting. Het RIVM doet daarnaast een aantal aanbevelingen die voor iedereen gelden.

Zo is het verstandig om dunne kleding te dragen, zonnebrandcrème te gebruiken en de schaduw op te zoeken. Ook raadt het RIVM aan lichamelijke inspanning te beperken in de middag om het huis koel te houden met zonwering, ventilatoren of airconditioning.

„Onderschat de kracht van de zon niet”, schrijft het RIVM. Het KNMI voorspelt zonnig weer in het hele land en lokaal kan het tot 30 graden worden. Ook zondag wordt het warm, maar dan wordt enige bewolking verwacht.