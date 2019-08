PSV-aanvaller Hirving Lozano voor ‘recordbedrag’ naar Napoli

Aanvaller Hirving Lozano verruilt PSV na twee seizoenen voor de Italiaanse club Napoli. De 24-voudig landskampioen heeft de transfer van de 24-jarige Mexicaanse aanvaller vrijdag bekendgemaakt. Ook Napoli bevestigt de transfer.

PSV doet geen uitspraken over de hoogte van de transfersom. Wel zegt de club uit Eindhoven dat het „de grootste transfer in de clubhistorie” is. Dat clubrecord stond op naam van Memphis Depay, die in 2015 werd verkocht aan het Engelse Manchester United. Ook over die transfer geeft PSV geen details prijs. Volgens Nederlandse media betaalt Napoli rond de 40 miljoen euro.

In 2017 maakte Lozano van de Mexicaanse club CF Pachuca de overstap naar PSV. In 79 wedstrijden maakte hij 40 doelpunten. In het seizoen 2017-2018 werd hij landskampioen, vorig seizoen eindigde PSV als tweede.

Napoli, tweevoudig landskampioen in Italië, eindigde vorig seizoen als tweede in de Serie A en kwalificeerde zich daarmee voor de groepsfase van de Champions League. Daarin zal Lozano in elk geval niet tegen PSV uitkomen. PSV werd in de tweede voorronde uitgeschakeld voor deelname aan het hoofdtoernooi.