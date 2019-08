De Venezolaanse verpleger Francis Guillen houdt bij een protest in Caracas een bord omhoog waarop de inkomens van verplegend personeel in buurlanden worden vergeleken met de vier dollar die zij maandelijks verdient. Door de extreem lage lonen als gevolg van de crisis, de inflatie en de wantoestanden in ziekenhuizen zoekt veel medisch personeel in Venezuela ander werk.

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 23 augustus 2019