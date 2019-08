Politie onderzoekt of flitsgranaat ontploffing in Limburg veroorzaakte

De politie in Limburg onderzoekt of door ingrijpen van het arrestatieteam een ontploffing is veroorzaakt in een woning in Hoensbroek. Dat bevestigt een woordvoerder van de politie vrijdag. Donderdagavond raakten twee personen gewond bij een explosie die ontstond toen de politie de woning betrad, waarbij een flitsgranaat werd gebruikt.

Een flitsgranaat wordt gebruikt om verdachte met een felle flits en knal te desoriënteren. Foto iStock

Eerder op de avond, rond 21.15 uur, kreeg de politie een melding dat een man zichzelf om het leven wilde brengen door zijn huis aan de Prins Willemstraat met gas op te blazen. Onderhandelaars van de politie slaagden er niet in om contact te leggen met de man, waarna een arrestatieteam werd ingeschakeld.

Op basis van een eigen meting concludeerde het arrestatieteam dat er geen gas aanwezig was in de woning. Daarop werd besloten de woning binnen te treden, waarbij gebruik werd gemaakt van een flitsgranaat. Zo’n granaat zorgt voor een felle flits en knal om een verdachte te desoriënteren, maar ontploft niet. Direct na gebruik van de granaat volgde echter een explosie en brak er brand uit in de woning.

Brandwonden

De verdachte werd met brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht, waar hij nog steeds ligt. Een lid van het arrestatieteam die kort na de explosie de woning betrad om de verdachte naar buiten te brengen, werd vanwege ademhalingsproblemen eveneens naar het ziekenhuis vervoerd. Daar werd een verhoogde concentratie koolmonoxide vastgesteld. De agent heeft het ziekenhuis inmiddels weer verlaten.

Een woordvoerder van de politie noemt de flitsgranaat „een van de mogelijkheden” waardoor de explosie kan zijn ontstaan, maar benadrukt dat forensisch onderzoek uitsluitsel moet geven. Ook de Rijksrecherche doet onderzoek naar het handelen van de politie.

Praten over zelfdoding kan via hulplijn 113 Zelfmoordpreventie: 0900-0113 of www.113.nl.