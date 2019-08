Opnieuw banenverlies bij autofabrikant VDL Nedcar

De in Limburg gevestigde autofabrikant VDL Nedcar gaat banen schrappen. Dat bevestigt een woordvoerder van moederbedrijf VDL Groep vrijdag na berichtgeving van De Limburger. Het zou gaan om personeel dat niet vast in dienst is, maar van uitzendbureaus komt.

Volgens de regionale krant spreekt de directie van VDL Nedcar in een intern stuk van mogelijk zeshonderd banen die op de tocht staan. Er worden momenteel meerdere scenario’s uitgewerkt, aldus de notitie. VDL Nedcar heeft ongeveer 5.600 werknemers.

Of dit aantal van zeshonderd klopt, kan VDL niet bevestigen. Hoeveel medewerkers vertrekken, hangt volgens een woordvoerder af van de krimp in de automarkt. „Wij zijn een onafhankelijke autoproducent die meebeweegt met de markt en het behoeft geen uitleg dat de mondiale automarkt in een turbulente fase zit”, zegt hij.

Hoeveel medewerkers hun baan verliezen zou afhankelijk zijn van de hoeveelheid auto’s die BMW bij VDL Nedcar bestelt. De autobouwer levert aan BMW het X1-model en drie verschillende Mini’s.

Slechte resultaten

Het is de tweede klap voor VDL Nedcar in korte tijd. Eind vorig jaar werd al bekend dat de autobouwer van duizend personeelsleden het contract niet verlengde. Die ingreep was toen nodig omdat opdrachtgever BMW minder auto’s bestelde. De helft van de banen die toen verdween, betrof tijdelijk personeel dat was aangenomen om een eerdere piek in de vraag te kunnen verwerken.

In het eerste halfjaar van 2019 daalde de omzet van VDL Nedcar met bijna 14 procent tot 1,6 miljard euro. Mede hierdoor liep de totale omzet van de familiebedrijf VDL Groep met zo’n 5 procent terug tot 2,9 miljard euro.