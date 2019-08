Ook YouTube blokkeert accounts om beïnvloeding Hongkong

YouTube heeft deze week zeker 210 accounts geblokkeerd waarmee is geprobeerd de politieke situatie in Hongkong te beïnvloeden. Google, eigenaar van de videodienst, bracht donderdagavond naar buiten dat kanalen zijn gevonden waarmee „op gecoördineerde wijze” video’s werden geüpload tegen de protesten in Hongkong.

Volgens Google maakten de personen achter deze accounts gebruik van verschillende methodes om anoniem te blijven. Ook werden „andere activiteiten die veelal in verband worden gebracht met gecoördineerde beïnvloedingscampagnes” ontdekt. Wie achter de accounts zit en wat op de video’s te zien was, is niet bekendgemaakt.

Twitter en Facebook

Volgens Google hielden de video’s verband met wat er op Twitter en Facebook werd gezien. Eerder deze week blokkeerden ook deze sociale media accounts waarmee werd geprobeerd om verdeeldheid over de protesten te zaaien. Twitter blokkeerde meer dan negenhonderd accounts waarmee de „legitimiteit en de politieke positie van de protestbeweging wordt ondermijnd”. Volgens het sociale medium werd de actie gesteund door Beijing.

Op Twitter werd informatie verspreid waarin demonstranten in Hongkong werden afgeschilderd als crimineel en het beeld werd geschetst dat de demonstranten niet representatief waren voor de bevolking. Facebook verwijderde, na getipt te zijn door Twitter, vijf accounts, zeven pagina’s en drie Facebookgroepen.

Brief aan media

De protesten in Hongkong zijn de Chinese overheid een doorn in het oog. Donderdag stuurde het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken een brief naar meer dan dertig buitenlandse media, waaronder de Britse BBC en het Amerikaanse NBC. In de brief vroeg China om „onpartijdige, objectieve en uitgebreide” berichtgeving over de protesten in Hongkong. Volgens de overheid dragen buitenlandse media bij aan een „misleide publieke opinie” in Hongkong.

Het is al twee maanden onrustig in Hongkong. Demonstraties tegen een omstreden uitleveringswet aan China zijn uitgemond in een breed protest waarin onvrede wordt geuit over Chinese invloed van de semi-autonome staat.