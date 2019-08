‘Ook FVD-Statenlid Van den Berg stapt over naar nieuwe partij Otten’

FVD-Statenlid Cornelis van den Berg stapt over naar de nieuwe partij van Henk Otten. Dat meldt het AD vrijdag. In zijn opzegbrief aan het partijbestuur van Forum voor Democratie stelt de voormalig dominee dat de „bejegening van partijgenoten en medewerkers” een van de redenen is om de partij te verlaten. Van den Berg is Statenlid in Flevoland. Forum voor Democratie en Van den Berg waren vrijdag niet bereikbaar voor commentaar.

Volgens Van den Berg is Otten „zonder bewijsvoering, zonder wederhoor en zonder aangifte te doen” uit de partij gezet. Hij vindt dat FVD-leider Thierry Baudet „door de mand is gevallen” en had moeten aftreden. Volgens Van den Berg was het royement van Otten „verwoestend” voor de politicus en zijn familie. FVD blijft in Flevoland over met zeven zetels.

Tegenover het AD stelt Van den Berg bovendien dat FVD in negatieve zin is veranderd. Volgens het Statenlid vervalt Baudet te vaak in grootspraak en treedt hij „eigenmachtig” op. De partijleider zou bovendien „allemaal ja-knikkers” om zich heen verzamelen. De beschuldigingen doen denken aan de kritiek van Otten, die stelt dat hij de partij is uitgewerkt omdat hij Baudet durfde tegen te spreken.

Derde in een week tijd

Van den Berg stelt dat de nieuwe, nog naamloze partij zich zal richten op dezelfde hoofdpunten als FVD, de partij zal alleen geen Nexit bepleiten. Van den Berg staat onder meer bekend als uitgesproken criticus van de islam. Het Statenlid is de vierde politicus die de afgelopen tijd overstapte van Baudet naar Otten. Afgelopen week maakten Eerste Kamerleden Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker en het Noord-Hollandse Statenlid Robert Baljeu hun overstap bekend.

Henk Otten, die met Baudet in 2016 Forum voor Democratie oprichtte, werd eind juli geroyeerd als lid van de partij. Volgens FVD heeft Otten zich schuldig gemaakt aan „financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag”, Otten zelf beweert dat hij de partij is uitgewerkt omdat hij openlijk kritiek uitte op de partijtop en Baudet.

