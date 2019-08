Noorse politie staakt zoektocht naar vermiste Arjen Kamphuis

De Noorse politie heeft het onderzoek naar de sinds vorig jaar vermiste Nederlander Arjen Kamphuis gestaakt. De Noorse autoriteiten gaan er vanuit dat de ict-expert omgekomen is bij een kajakongeluk, zo is vrijdag naar buiten gebracht.

Het is deze week precies een jaar geleden dat Arjen Kamphuis tijdens een vakantie in Noorwegen vermist raakte. Een grootschalige zoektocht die vrienden en kennissen van de 47-jarige computerexpert hadden opgezet, leverde niets op. Naast vrienden uit het ict-circuit zocht ook de Nederlandse politie mee. Na de verdwijning werden wel zijn telefoon en computer door twee Oost-Europese vrachtwagenchauffeurs gevonden, maar zij hadden niets met de vermissing te maken, zo maakte de politie vrijdag bekend.

De zaak trok veel aandacht in de media, mede doordat de telefoon van Kamphuis nog contact had gemaakt met een zendmast elders in het land nadat de cyberexpert al verdwenen was. Volgens de politie kwam dat echter doordat de vrachtwagenchauffeurs de spullen van Kamphuis hadden gevonden, en deze vervolgens meenamen naar Stavanger, een stad in het zuiden van Noorwegen. De autoriteiten gaan ervan uit dat het lichaam van Kamphuis niet meer gevonden zal worden.