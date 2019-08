Nieuwsgierig zijn is wel een voorwaarde

Een „kommer- en kwelverhaal” wil Liesbeth Prinsen (63), directeur van openbare basisschool De Spelelier in Boxtel, niet vertellen. Want als leraren en basisschooldirecteuren blijven mopperen over het lerarentekort, een te hoge werkdruk en een te laag salaris „dan zou ik als achttienjarige ook niet denken: dat is de sector waar ik wil werken!’”

Maar toch, ook Prinsen heeft moeite leraren voor de klas te krijgen. In Boxtel, regio zuid, is het schooljaar alweer begonnen en De Spelelier mist nog een docent voor een combinatieklas met groep 7 en 8. De vacature stond op twee websites en Facebook, en Prinsen heeft zelf ook nog gezocht binnen haar netwerk. Tevergeefs. „En dat is heel jammer, want het is een leuke baan”, aldus de directeur.

Lees ook over politieke plannen om het lerarentekort terug te brengen

Op de vacature kwamen „een paar” reacties, maar de juiste kandidaat zat er volgens Prinsen niet tussen. „Eén mevrouw had onze website nog niet bekeken. Je hoeft niet alles te weten en te kunnen, maar nieuwsgierigheid is wel een voorwaarde.”

Geen handig moment

Afgelopen schooljaar kreeg de klas met groep 7/8 vijf dagen per week les van Pauline Verstraten (32). Maar zij gaat zich als intern begeleider onder andere bezighouden met speciale zorg voor leerlingen en het aansturen van andere docenten. „Pauline wil zich verder ontwikkelen, en om goed personeel te blijven boeien moet je kansen bieden”, vindt directeur Prinsen.

En dus viel er een gat bij groep 7/8. De vacature kwam niet op een handig moment: vlak voor de zomervakantie. „Degenen die net zijn afgestudeerd, zijn dan al ergens aan de bak”, zegt Prinsen. „En leerkrachten die geïnteresseerd zijn, zeggen niet in de laatste week: ‘ik ben weg’, want ze hebben een band met hun school.” Bovendien is het volgens de directeur gebruikelijk dat er minder reacties komen op vacatures voor groep 7 en 8 dan voor de leerjaren daaronder. Toch was de directeur verbaasd dat er zo weinig werd gereageerd. Vorig jaar was er rond dezelfde tijd van het jaar ook een vacature „Toen hadden we reacties van zo’n 25 mensen. En drie jaar geleden hadden we nog een overschot.”

Oplossing

Een tijdelijke oplossing voor het probleem werd gevonden in Sanne de Kort (33). Zij werkt als invaldocent op vijftien verschillende scholen van Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij (Stroomm), waar De Spelelier onder valt. In principe vervangen de invaldocenten leraren die bijvoorbeeld een dagje grieperig zijn, of met zwangerschapsverlof gaan. „Bij mij is het geen vervanging, ik heb ruimte”, zegt Prinsen. Toch mag De Kort, na overleg met scholenkoepel Stroomm, drie dagen per week aan de slag bij De Spelelier. In ieder geval tot de kerstvakantie. De overige twee dagen geeft Verstraten nog les.

Op de eerste etage van De Spelelier maken de twee docenten samen rondjes door het lokaal van groep 7/8. De leerlingen zitten in groepjes van vier bij elkaar terwijl ze werken aan hun weektaak. Romy (11) tekent een infographic over zichzelf, die straks aan de muur zal worden opgehangen. Zo kunnen de leerlingen uit de andere groep haar een beetje leren kennen. Buurjongen Mourinho (10) schrijft een verhaal over zijn vakantie in park Slagharen en Suus (11) tekent haar vakantiehuis in Frankrijk na.

De Kort en Verstraten hebben de klas de afgelopen dagen samen gedraaid. Het inwerken gaat „heel goed”, vindt Verstraten. Vanmiddag gaat ze het lokaal uit om zelf ingewerkt te worden als intern begeleider.

Ze is heel blij dat De Kort de klas tijdelijk zal opvangen omdat zij vorig jaar ook al een docent van De Spelelier verving. „We zijn een best specifieke school, met veel grote projecten van wereldoriëntatievakken en kunstvakken. Dan is het wel fijn als iemand dat al vaker gezien heeft.” Voor de leerlingen is het ook beter als er niet elke dag een andere docent is, vult De Kort aan. „Je wilt rust en duidelijkheid.”

2.563 euro bruto is volgens de cao het startsalaris per maand van een onderwijzer. Inclusief vakantiegeld en eindejaarseindkering is dit bedag 3.030 euro bruto. 3.326 euro bruto is na tien jaar het maandsalaris van een onderwijzer in schaal 10. Met vakantiegeld en eindejaarsuitkering komt dit bedrag op 3.905 euro. De cao kent ook twee hogere schalen, 11 en 12. 5.665 euro bruto kan een onderwijzer maximaal verdienen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 23 augustus 2019