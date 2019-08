Macron trekt mogelijk steun Mercosur-akkoord in vanwege Amazonebranden

Als Brazilië niets doet tegen de Amazonebranden, trekt de Franse president Emmanuel Macron zijn steun in voor het handelsakkoord tussen de EU en het Latijns-Amerikaanse handelsblok Mercosur. Dat heeft de president vrijdag gezegd, melden internationale persbureaus. Donderdagavond sprak Macron op Twitter van een „internationale crisis”. Hij zei het probleem dit weekend aan te willen kaarten op de G7.

Ierland, dat dit halfjaar EU-voorzitter is, zei deze vrijdag ook al mogelijk zijn steun aan het Mercosur-akkoord in te trekken vanwege de Amazonebranden. Daarnaast zei ook de Duitse Bondskanselier Angela Merkel dat ze wil dat de branden dit weekend op de agenda van de G7, een internationaal forum in Biarritz voor zeven van de grootste industrieën, komen te staan.

Bolsonaro gelooft niet in klimaatverandering en houdt zich niet aan de afspraken uit het klimaatakkoord van Parijs. Hij heeft tijdens zijn verkiezingscampagne en daarna meerdere keren aangegeven uit het Parijsakkoord te willen stappen, maar deed dat niet vanwege het Mercosur-EU-akkoord. Mercosur is een douane-unie tussen Brazilië, Argentinië, Uruguay, Paraguay en Venezuela. Bolivia wacht nog op toestemming om lid te worden. Brazilië is de grootste industrie uit het handelsblok.

Branden Amazone

Sinds Bolsonaro begin dit jaar aan de macht is gekomen in Brazilië is het ministerie van Milieu ontmanteld, heeft hij klimaatsceptici als ministers benoemd en is de ontbossing van de Amazone drastisch versneld. De afgelopen dagen beheersen vooral de bosbranden in de Amazone het nieuws. Het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek INPE maakt melding van 74.155 fire counts, 84 procent meer dan het jaar daarvoor. Mogelijk heeft dit hoge aantal te maken met het feit dat er minder toezicht op milieuwetgeving wordt gehouden in Brazilië en boeren zo meer branden aan kunnen steken. Andere experts zeggen dat de data van het INPE niet gedetailleerd genoeg is om zulke conclusies te trekken. Braziliaanse justitie heeft inmiddels een onderzoek geopend.

Bolsonaro zei vrijdag via een live-uitzending op Facebook dat andere landen zich niet met de branden in de Amazone moeten bemoeien. „De landen die hier geld naartoe sturen, sturen het niet uit liefdadigheid. Ze sturen het om onze soevereiniteit te verstoren.” In diezelfde online toespraak gaf Bolsonaro toe dat boeren mogelijk achter het aansteken van sommige branden in de Amazone zitten. Hij heeft nog niet gereageerd op de dreiging van Frankrijk en Ierland om uit de Mercosur-deal te stappen.

Wel zei de president later op vrijdag, in reactie op vragen van verslaggevers, dat hij overweegt het leger in te zetten om de bosbranden tegen te gaan. De hoogste baas van het Braziliaans leger zei daarop dat zijn manschappen klaarstaan.

Het Mercosur-EU-akkoord stond niet alleen onder druk vanwege de opstelling van de Braziliaanse president Jair Bolsonaro over de afspraken die zijn gemaakt in het klimaatakkoord van Parijs. Europese boeren hebben ook kritiek op het handelsakkoord, omdat Latijns-Amerikaanse boeren aan minder strenge milieuregels hoeven te voldoen. Daarnaast vrezen de Ieren dat door goedkoop vlees uit Zuid-Amerika de Ierse vleesindustrie in de verdrukking komt.