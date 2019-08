Justitie Brazilië opent onderzoek naar bosbranden in Amazone

Braziliaanse aanklagers beginnen een onderzoek naar de ontbossing en de vele bosbranden in het Amazonegebied. Dat meldt persbureau Reuters donderdag. Het onderzoek moet vaststellen of er minder streng toezicht wordt gehouden op de milieuwetgeving in Brazilië. Dit heeft mogelijk tot een toename van het aantal bosbranden geleid.

Sinds Jair Bolsonaro aan de macht is in Brazilië is het proces van ontbossing in zijn land versneld. De president gelooft niet in klimaatverandering en wil bescherming van het oerwoud afschaffen. Sommige experts zeggen dat de bosbranden die woeden in de Amazone het gevolg zijn van het beleid van Bolsonaro. Internationaal neemt de kritiek op de Brazilië in ieder geval toe.

Internationale crisis

De Franse president Emmanuel Macron sprak donderdagavond op Twitter van een „internationale crisis” en gaat deze aankaarten op de G7 komend weekend. „Ons huis brandt af. Letterlijk. Het Amazoneregenwoud - de longen die 20 procent van ‘s werelds zuurstof produceren - staat in brand.” Ook de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, uitte zijn zorgen via Twitter.

In een reactie zei Bolsonaro via een Facebook live-uitzending dat andere landen zich niet met de situatie moeten bemoeien. „De landen die hier geld naartoe sturen, sturen het niet uit liefdadigheid… Ze sturen het om onze soevereiniteit te verstoren.” In diezelfde online toespraak gaf Bolsonaro toe dat boeren mogelijk achter het aansteken van sommige branden in de Amazone zitten.

De laatste dagen domineert het ‘uitzonderlijk hoge aantal’ bosbranden in Brazilië het nieuws. Maar over de hoeveelheid branden die op dit moment woeden in de Amazone bestaat veel onduidelijkheid. Het Braziliaanse nationale instituut voor ruimteonderzoek INPE kwam tot nu toe dit jaar tot 74.155 fire counts, 84 procent meer dan het jaar daarvoor. Volgens de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA waren in 2016 zowel de fire counts als de koolstofuitstootcijfers hoger. Wel is het brandseizoen in Brazilië nog maar net begonnen.

