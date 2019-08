Hockeysters met ruime zege naar finale EK

De Nederlandse hockeysters kunnen zondag in Antwerpen hun Europese titel prolongeren. De ploeg van bondscoach Alyson Annan bereikte de finale met een ruime zege op Engeland: 8-0. Bij het EK van twee jaar geleden in Amsterdam won Oranje in de halve finale ook van de Engelse vrouwen, maar toen was het veel spannender (1-0).

De hockeysters gaan zondag met de winnaar van het duel tussen Spanje en Duitsland strijden om de Europese titel. Oranje was al negen keer de beste op het EK, in 1984, 1987, 1995, 1999, 2003, 2005, 2009, 2011 en 2017.

De ploeg van Annan begon stroef aan het toernooi met remises tegen België en Spanje (twee keer 1-1). Het betekende voor de hockeysters hun slechtste start ooit op een EK. Met een grote zege op Rusland (14-0) plaatste Oranje zich alsnog voor de halve finales.

