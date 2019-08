Grapperhaus: ‘Bemoedigend gesprek’ met Thaise autoriteiten

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) heeft vanochtend in Bangkok drie kwartier gesproken met de Thaise premier en de Thaise minister van justitie over de vervolging van coffeeshopbaas Johan van Laarhoven uit Tilburg. Grapperhaus spreekt van „een bemoedigend” resultaat.

De 58-jarige Brabander zit al vijf jaar in Bangkok gevangen. Hij werd in 2014 opgepakt in Pattaya nadat het Openbaar Ministerie in Brabant een rechtshulpverzoek had gestuurd naar Thailand om informatie te krijgen voor een onderzoek naar het witwassen van drugsgeld en fiscale fraude.

De minister zegt in een telefonische toelichting dat het „een heel ontspannen gesprek” is geweest. Thailand staat volgens hem open voor het werken aan een oplossing binnen de rechtsstatelijke beginselen en het internationale recht. Nederland wil dat Van Laarhoven en zijn eveneens veroordeelde echtgenote naar Nederland worden uitgeleverd. Van Laarhoven moet nu een straf uitzitten van twintig jaar cel in Bangkok. Grapperhaus heeft zijn collega’s in Thailand uitgelegd dat hij naar Bangkok is gereisd omdat de Nationale Ombudsman eerder dit jaar oordeelde dat justitie „onzorgvuldig” heeft gehandeld in de vervolging van Van Laarhoven. „Ik heb de Thai duidelijk gemaakt dat wij in Nederland iets fout hebben gedaan en dat wij geen kritiek hebben op het Thaise systeem”.

Ambtelijke gesprekken

Er is afgesproken tussen de twee landen dat er „op korte termijn op serieus ambtelijk niveau” verder zal worden gesproken om de mogelijkheden te verkennen voor een uitlevering van Johan van Laarhoven. Grapperhaus is positief. „Volgens de Thai-watchers in mijn gezelschap ging het beter dan verwacht”.

In augustus heeft een delegatie van het OM uit Breda ook in Bangkok geprobeerd uitlevering te regelen van Van Laarhoven. Dat kon volgens de Thaise autoriteiten niet omdat er juridische belemmeringen waren. Er loopt nog een cassatieberoep tegen het vonnis van Van Laarhoven dat het Thaise OM heeft aangespannen. In deze zaak wordt door het Thaise hooggerechtshof aanstaande dinsdag uitspraak gedaan. Mocht de cassatie worden afgewezen dan is het vonnis in zijn zaak onherroepelijk en dat zal uitlevering vergemakkelijken.

Het OM in Breda begon in 2011 een onderzoek naar Van Laarhoven en medeverdachten omdat ze ervan worden verdacht voor miljoenen euro’s de fiscus te hebben benadeeld. Ze zouden verdiensten die ze maakten met vier coffeeshops in Brabant – van de keten The Grass Company – via buitenlandse ondernemingen hebben weggesluisd buiten het zicht van de fiscus.

Grapperhaus zegt dat hij „het ijs wist te breken” voor de gesprekken met de Thai door te vertellen dat twee van zijn zoons precies tien jaar geleden negen dagen in een Boeddhistisch klooster in Landsmeer hebben geleefd.