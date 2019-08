Inspectie: ‘Kinderen in de gesloten jeugdzorg nog te vaak opgesloten’

Kinderen in de gesloten jeugdzorg worden nog te vaak gedwongen afgezonderd. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd naar aanleiding van een reeks bezoeken aan Jeugdzorg Plus-instellingen, de zwaarste vorm van jeugdzorg.

Gesloten jeugdzorginstellingen hebben vorig jaar afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat het aantal gedwongen afzonderingen in 2021 op nul moet komen staan. Deze vrijdag laat de Inspectie in de Volkskrant weten dat instellingen die deadline niet dreigen te halen. „Wij krijgen signalen van jongeren dat vrijheidsbeperkende straffen nog te vaak worden ingezet”, zegt hoofdinspecteur Joke de Vries. „We zien dat sommige instellingen hun best doen. Maar alle instellingen moeten er nu echt werk van maken dit aantal terug te dringen.”

Tijdelijke krachten

Een woordvoerder laat weten dat de uitspraken gebaseerd zijn op onderzoek eerder dit jaar, waarbij de Inspectie bij veertien instellingen keek hoe deze invulling geven aan het terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen op de gesloten groepen. Vrijwel overal speelden de stabiliteit van de teams en personeelsbezetting een rol. Op veel groepen is het regelmatig nodig tijdelijk personeel in te zetten, zag de Inspectie. Een deel van die tijdelijke krachten mist een vertrouwensband met de jongeren, en „scholing en ervaring om preventief te handelen volgens de methodiek van de instelling”.

In gesloten jeugdhulp verblijven kinderen met zulke ernstige gedragsproblemen dat ze bescherming nodig hebben tegen zichzelf of anderen. In 2017 werden er 2.254 kinderen behandeld. Hoe vaak jongeren worden opgesloten, is niet bekend. Instellingen hebben geen meldplicht. In een onderzoek in opdracht van Jeugdzorg Nederland telden tien instellingen dit jaar in enkele weken tijd bij elkaar 860 gedwongen afzonderingen. Meestal werden jongeren opgesloten in hun kamer.