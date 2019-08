Frankrijk begint onderzoek naar misbruik gelinkt aan Epstein

De Franse justitie begint een vooronderzoek om te achterhalen of de van misbruik beschuldigde miljonair Jeffrey Epstein ook slachtoffers heeft gemaakt in Frankrijk. Dat heeft de Parijse officier van justitie Rémy Heitz vrijdag aangekondigd, aldus persbureau Reuters. De inmiddels overleden Amerikaan was de spil in een groot misbruikschandaal in de Verenigde Staten. Epstein bezat een woning in Parijs.

De beslissing een vooronderzoek te beginnen, is gebaseerd op documentatie en informatie die justitie heeft ontvangen van de Amerikaanse autoriteiten, aldus Heitz. Er zal onder meer onderzocht worden of Epstein zich schuldig heeft gemaakt aan aanranding en verkrachting van tieners en kinderen jonger dan vijftien. Ook willen de Fransen onderzoeken of hij onderdeel uitmaakte van een criminele organisatie die misdrijven pleegde of „delicten die bestraft worden met gevangenisstraffen van meer dan vijf jaar”.

Epstein, die op 6 juli werd gearresteerd, werd in de Verenigde Staten verdacht van misbruik van tientallen minderjarigen. Hij zou talloze meisjes hebben laten rekruteren en hen gedwongen hebben tot seks. Epstein werd twee weken geleden dood gevonden in zijn cel. De 66-jarige miljonair had zelfmoord gepleegd.

Praten over zelfdoding kan bij hulp- en preventielijn ‘Zelfmoord? Praat erover’. Telefoonnummer 0900-0113 of www.113Online.nl