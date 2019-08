Het Amerikaanse speelgoedbedrijf Hasbro neemt het Canadese productiehuis Entertainment One (eOne) over, maker van onder meer de kinderanimatieserie Peppa Pig. Hasbro betaalt circa 3,6 miljard euro. Aandeelhouders van eOne, genoteerd in Londen, krijgen bij de overname 5,60 pond (bijna 6,20 euro) voor ieder aandeel. (NRC)

