Duitse topsprinter Marcel Kittel (31) stopt met wielrennen

De Duitse topsprinter Marcel Kittel stopt met wielrennen. Hij kampt met motivatieproblemen, zegt hij in een vrijdag gepubliceerd artikel van het Duitse tijdschrift Der Spiegel. Kittel (31) beëindigde eerder dit jaar zijn contract met het Zwitserse Katoesja-Alpecin.

In Der Spiegel heeft Kittel over het „verlies aan levenskwaliteit” door het wielrennen en dat hij door de sport „familie en vrienden” verwaarloosde. Kittel wordt in november vader. „Als fietser ben je tweehonderd dagen per jaar onderweg”, zegt hij tegen het Duitse tijdschrit.

„Ik wil mijn zoon niet zien opgroeien op Skype.”

Levenskwaliteit

Kittel heeft veertien Touretappes op zijn naam staan en is daarmee een van de succesvolste sprinters in de wielersport. „Pijn definieert de sport, de wereld waarin je leeft”, zei hij over zijn keuze tegenover Der Spiegel. „Ik heb alle motivatie verloren om mezelf op de fiets te blijven martelen.”

Kittel maakte zijn debuut als professioneel wielrenner in 2011 bij de Nederlandse ploeg Skil-Shimano. In 2016 stapte hij over naar Etixx-Quick-Step en in 2018 naar Katoesja-Alpecin. Hij won in zijn carrière 89 profkoersen.