De bevrijding van Parijs

Aanvankelijk zag het er na het begin van de geallieerde invasie op 6 juni 1944 naar uit dat Parijs pas eind oktober zou worden bevrijd. Dwight Eisenhower, de Amerikaanse opperbevelhebber van de geallieerde invasie, achtte de verovering van de Franse hoofdstad immers niet van strategisch belang voor de opmars naar Duitsland. Maar op 19 augustus 1944 begonnen de Franse binnenlandse strijdkrachten (van het Franse verzet) in Parijs een opstand tegen de Duitse bezetter.



Nadat generaal De Gaulle, de opperbevelhebber van het Vrije Franse Strijdkrachten, had geëist dat geallieerde troepen het Franse verzet te hulp zouden schieten, vielen troepen van De Gaulle en het Amerikaanse leger op 25 augustus de Franse hoofdstad binnen. Nog dezelfde dag tekende de Duitse gouverneur van Parijs, Dietrich von Choltitz, voor de Duitse overgave.



Hoewel Adolf Hitler de Duitse troepen had bevolen zich niet over te geven en in het geval van terugtrekking Parijs met de grond gelijk te maken, viel de Franse hoofdstad de geallieerden vrijwel ongeschonden in handen. Wel kwamen bij de straatgevechten in Parijs zo’n 1.000 Franse verzetsstrijders om en raakten er rond de 1.500 gewond. De Vrije Franse Strijdkrachten van De Gaulle telden 71 doden en 225 gewonden. De Duitse verliezen zijn onbekend.