China: nieuwe importheffingen op 75 miljard euro aan Amerikaanse goederen

China gaat Amerikaanse producten ter waarde van 75 miljard euro belasten met hogere importheffingen. Dat meldt financieel persbureau Bloomberg vrijdag. Een deel van de maatregelen gaat al per 1 september in.

Amerikaanse ruwe olie en sojabonen zullen vanaf september met 5 procent extra worden belast. Heffingen op Amerikaanse auto’s gaan vanaf 15 december een kwart omhoog. De Verenigde Staten en China bestoken elkaar al maanden met heffingen.

Begin deze maand kondigde de Amerikaanse president Donald Trump een nieuwe ronde importtarieven aan op goederen met een waarde van ongeveer 300 miljard euro, onder andere smartphones, laptops en speelgoed. Twee weken later trok hij een deel daarvan weer in. Desondanks zijn de vrijdag aangekondigde tarieven van China een reactie op de Amerikaanse heffing: de ingangsdata van de Chinese en Amerikaanse heffingen zijn identiek.

Al eerder deze maand liet Beijing zijn munt devalueren, waardoor Chinese producten in het buitenland een stuk goedkoper werden. Washington beschuldigde het Aziatische land daarop van koersmanipulatie.

Het is niet de eerste keer dat China met importheffingen op Amerikaanse producten komt. In mei verhoogde het land een importtarief al van 5 procent naar 25 procent waarmee ruim 5.000 Amerikaanse producten met een waarde van 60 miljard dollar extra belast werden. Een recente overeenkomst had een einde aan de handelsoorlog moeten maken, maar volgens Trump heeft China zich niet aan de gemaakte afspraken gehouden. Washington heeft nog niet gereageerd op de nieuwe maatregel.

