Ballet over #MeToo-ervaring voor 35 vrouwen in vijver Museumplein bij Uitmarkt

Vijfendertig vrouwen gaan zaterdag, tijdens de Uitmarkt, in de vijver van het Amsterdamse Museumplein via bewegingen proberen over te brengen hoe intens en uitputtend een #MeToo-ervaring is. Het wordt een „korte, extatische dans met veel haarzwaaien en fysiek veeleisende bewegingen”, aldus initiatiefneemster, danser en choreograaf Tabitha Cholet (25).

De 35 vrouwen meldden zich allen vrijwillig aan voor het evenement dat de naam ‘Women In Red For Libération’ draagt. De dans op het Museumplein is geïnspireerd op de danssolo waarmee Cholet begin september ook debuteert als dansmaker op het Amsterdam Fringe Festival, getiteld ‘Libération’. Daarin toont Cholet, geïnspireerd op eigen ervaringen, de emoties van vrouwen bij machtsmisbruik binnen de podiumkunsten. Cholet: „De performance op het Museumplein gaat iets verder. Die toont door de diversiteit van de deelnemende vrouwen dat dit geen uniek verhaal is. Deze vrouwen hebben allemaal hetzelfde doel: verandering en meer gelijkheid.”

Beschuldigingen ongepast gedrag

De choreografe danste na haar afstuderen tweeënhalf jaar bij Troubleyn, het gezelschap van de Belgische kunstenaar Jan Fabre. Afgelopen september publiceerden twintig medewerkers en oud-medewerkers van het gezelschap een open brief in het onlinecultuurmagazine rekto:verso. Daarin beschrijven ze hoe Fabre zich structureel schuldig zou hebben gemaakt aan seksisme, machtsmisbruik en ongepaste seksuele avances. De ondertekenaars vonden dat een open brief een krachtiger verweer zou zijn dan een officiële aanklacht. Cholet was naar eigen zeggen enkele maanden eerder bij het gezelschap vertrokken wegens een #MeToo-ervaring. Momenteel loopt er wel een onderzoek naar de werkomstandigheden bij Troubleyn. De woordvoerder zegt echter het volste vertrouwen in de uitkomst daarvan te hebben, en spreekt over ‘trial by media’.

Cholet benadrukt dat haar solo niet specifiek gaat over Troubleyn of Fabre, maar meer algemeen over de gevoelens waar vrouwen doorheen gaan bij een #MeToo-ervaring. „Het verdriet, de woede, de strijdbaarheid.”

Feministisch naakt?

Cholet werd als pas afgestudeerde danser aangetrokken tot het vaak fysiek uitputtende werk van Fabre omdat het „bevrijdend” voelde. „In mijn ogen was het toen bijvoorbeeld feministisch om naakt op het podium te staan en heftige emoties te vertalen in beweging. Dat doe ik nog steeds in mijn eigen werk.” Toen ze naar eigen zeggen te maken kreeg met grensoverschrijdend gedrag binnen het gezelschap, veranderde haar mening over bijvoorbeeld het feministisch gehalte van het werk van de Belgische choreograaf.

Ze werkte op dat moment aan een voor haar carrière belangrijke solo. Cholet: „Een solovoorstelling bij een groot gezelschap is voor jonge dansers een enorme kans. Ik dacht vaak: houd nog even vol, focus op het werk, doe nog een paar voorstellingen – dan kun je stoppen. Maar tegelijkertijd werd ik me enorm bewust van wat ik deed en uitstraalde. Het was gewoon extra werk, naast de solo, het werd me uiteindelijk te veel, fysiek en mentaal.”

Volgens Cholet is het zeer moeilijk om de emotionele impact van een #MeToo-ervaring duidelijk te maken. Ze hoopt door bewegingen en tekst te combineren de verschillende ‘fases’ inzichtelijk te maken. Gedachten die door haar hoofd gingen, zijn op elektronische muziek gezet en zullen haar tranceachtige bewegingen begeleiden, vertelt ze. Zo zal de voorstelling openen met de woorden „My body wasn’t mine anymore after you grabbed it. I never remembered how I got home. I still don’t.”

Bijval uit danswereld

Een waarschuwing voor anderen is haar solo niet, zegt ze. „Je kunt mensen niet waarschuwen of een handboek geven, dat werkt niet volgens mij. Als het gebeurt, overvalt het je.” Wat volgens Cholet wel helpt is meer en openlijk over ervaringen praten; ze is nog steeds verbaasd hoe vaak mensen uit de danswereld op haar afstappen en vertellen over onbekende misstanden bij andere dansgezelschappen. Cholet zelf heeft nooit spijt gehad dat ze naar buiten is getreden, ze ondertekende de open brief in rekto:verso met haar eigen naam en niet anoniem. „Mijn ouders waarschuwden daarvoor; dat ik daardoor mogelijk voor altijd met #MeToo geassocieerd zal worden. Maar dat ben ik ook, dacht ik, dit is gebeurd. Het idee dat je je ervoor moet schamen vind ik verschrikkelijk en wil ik de wereld uit helpen.”

Troubleyn laat als reactie weten dat Cholet nooit op hun uitnodiging is ingegaan om in gesprek te gaan en gebruik te maken van de voorziene procedures.

‘Women In Red For Libération’: 24-8, 14-14.15 uur vijver Museumplein, Amsterdam. ‘Libération’ (solo): 8 t/m 15/9 CC Amstel Theater, Amsterdam.