Zuidasdok is beheersbaar probleem voor Heijmans ‘mits betaald wordt’

Bouwer Heijmans heeft nog altijd vertrouwen in infraproject Zuidasdok. Topman Ton Hillen zei woensdag in een toelichting op de halfjaarcijfers dat de bouwer samen met partners het A10-ringwegproject wil en kan volbrengen „mits kosten betaald worden”. Of dat integraal is of in delen, maakt voor Hillen niet uit.

Het Zuidasdok is een gezamenlijk project van het Rijk, de provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en gemeente Amsterdam en zorgt ervoor dat een deel van de ringweg A10 bij de Zuidas onder de grond verdwijnt. Verder wordt de weg verbreed en komen er nieuwe openbaarvervoervoorzieningen.

Het project zou in 2028 gereed moeten zijn. De prognose van de kosten ligt nu op 1,7 miljard euro. Heijmans is de enige Nederlandse bouwer die deelneemt in het consortium. Het bouwbedrijf uit Rosmalen heeft een belang van 15 procent in het Zuidasdok.

Recent werd het werk aan de ontwerpfase van het dok stilgelegd. Minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) liet eerder dit jaar weten dat de ontwerpfase nog langer duurt dan gedacht en dat het project tientallen miljoenen euro’s duurder uitvalt. Daardoor wordt nu ook gekeken naar hoe de uitvoering van het project soberder kan. Ook worden nut en noodzaak opnieuw getoetst.

Topman Hillen wilde niet al te veel kwijt over het project. Hij benadrukte dat het deel van Heijmans in het project „een beheersbaar aandeel” is.

Heijmans zag in de eerste zes maanden van 2019 de omzet licht dalen ten opzichte van het eerste halfjaar van 2018 van 780 naar 720 miljoen euro. De winst nam in diezelfde periode wel toe, van 20 naar 25 miljoen euro. Topman Hillen: „De positieve start van dit jaar hebben we voortgezet. In de markten waarin we actief zijn, is overwegend voldoende werk, maar het maken van de juiste keuzes blijft cruciaal.” De omzet bij Bouw & Techniek steeg, terwijl die bij Vastgoed en Infra wat afnam. De terugval in omzet is met name het gevolg van langere doorlooptijden bij een aantal vooral binnenstedelijke projecten, waardoor de bouw later begint en de verwachte omzet op deze projecten later doorkomt. Bij Infra voert Heijmans „een selectief aannamebeleid”, nadat in 2016 een recordverlies werd geleden omdat er tegen te lage prijzen projecten waren aangenomen.

De orderportefeuilles van Heijmans zijn goed gevuld. In totaal staat er voor 2,1 miljard euro aan orders in de boeken (tegenover 2 miljard eind 2018). Grote projecten als de renovatie van het Amsterdam UMC en de uitbreiding van de A1 Apeldoorn – Azelo droegen daaraan bij.