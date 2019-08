Zuid-Korea deelt niet langer inlichtingen met Japan om handelsconflict

Zuid-Korea heeft donderdag laten weten dat het niet langer militaire inlichtingen deelt met Japan, waarmee het in een steeds verder escalerend conflict over handel en geschiedenis verwikkeld is. In een toespraak die in het hele land op tv werd uitgezonden zei inlichtingenchef Kim You-geun dat het belangrijke militaire inlichtingenpact tussen de twee landen niet wordt verlengd, zo meldt persbureau AP.

Het besluit werd genomen na een urenlange vergadering van de presidentiële Nationale Veiligheidsraad. Het militaire pact tussen Japan en Zuid-Korea zou zaterdag automatisch worden verlengd, tenzij een van beide landen het zou opzeggen. Experts hadden volgens AP vooraf niet ingeschat dat het zo’n vaart zou lopen.

Ook worden de diplomatieke betrekkingen met Japan nog verder teruggebracht dan al het geval was. Sinds de twee landen in 1965 diplomatieke banden aangingen, zijn de betrekkingen niet eerder zo slecht geweest.

Conflict om handel en historie

Het handelsconflict tussen de twee regionale machten draait om een Japans uitvoerverbod van drie belangrijke grondstoffen die nodig zijn voor de productie van telefoon- en computerschermen - twee producten die van groot belang zijn voor Zuid-Korea.

Het verbod werd ingevoerd nadat een Zuid-Koreaanse rechter eind vorig jaar oordeelde dat Japan nog niet alles had gedaan om Koreanen te compenseren die slachtoffer werden van de bezetting; tussen 1910 en 1945 was het Koreaanse Schiereiland bezet door de Japanners. Dit ligt zeer gevoelig in Japan, dat vindt dat het met de afspraken van 1965 voldaan heeft aan de compensatieplicht. Sindsdien treffen de landen elkaar over en weer met handelsbeperkingen.